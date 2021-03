Travolto dal camion mentre aiutava un camionista in autostrada, la tragedia si è consumata lungo il tratto di A14 fra Pescara Sud e Pescara Ovest

Travolto dal camion mentre aiutava un camionista lungo il tratto abruzzese dell’autostrada A14 Bologna-Taranto. La tragedia si è consumata in pochi attimi, con un un uomo ucciso dalla motrice di un camion mentre assisteva un camionista rimasto in panne su una piazzola di sosta.

Teatro del dramma, l’ennesimo della strada, è stato il tratto della A14 compreso tra le uscite di Pescara Sud e Pescara Ovest, in territorio del comune di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. A perdere la vita in maniera orribile un 46enne originario di San Severo, in provincia di Foggia. La ricostruzione dei fatti affidata ai testimoni ed agli operanti è scarna e tremenda. L’uomo stava dando una mano ad un camionista suo parente.

Quest’ultimo aveva forato una ruota del tir in autostrada e aveva chiesto assistenza ad alcuni colleghi per sostituire la ruota.

Travolto dal camion: aiutava un parente

Ecco perché al momento dell’impatto, all’altezza del km 387 in direzione Ancona, c’erano non solo la futura vittima, ma anche altri camionisti. Erano i colleghi accorsi a dare una mano, richiamati dal messaggio CB del collega e da antiche e ferree regole di solidarietà di categoria.

Poi, alle 8.00 di lunedì 15 marzo, il botto. Pare che il 46enne stesse facendo segnalazioni ai mezzi che sopraggiungevano, lo scopo era rallentarli. A quel punto è sopraggiunta la motrice di un camion senza rimorchio che non ha fatto in tempo a frenare.

La motrice, il tonfo, i soccorsi inutili

Sbandando il mezzo ha derapato, effetto consueto di frenate brusche, e colpito il 46enne, sbalzandolo per diversi metri e lasciandolo esanime sull’asfalto. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte di colleghi e soccorsi medici. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, gli uomini della Direzione settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia e le pattuglie della Polizia Stradale Sottosezione Autostrade. Il traffico è stato rallentato per ore a causa delle operazioni di soccorso.