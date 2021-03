Martina Barricelli, 28 anni, era incinta della sua quarta bambina: è morta a causa di un malore. Neanche la figlioletta ce l'ha fatta.

Martina Barricelli era una ragazza di 28 anni. La giovane mamma era incinta della sua quarta bambina. È stata colta da un malore, un arresto cardiaco, che l’ha portata alla morte. Deceduta anche la piccola. La giovane abitava a Merano (Bolzano).

La procura competente ha disposto l’autopsia sul corpo di Martina per opportuni accertamenti. Un atto dovuto per comprendere il motivo esatto della morte. La notte in cui è stata colta da malore, Martina si trovava da sola presso la sua abitazione. I suoi tre bambini erano a casa dei nonni, affinché la gestante potesse stare un po’ in tranquillità. Improvvisamente, Martina ha accusato un malore.

Incinta della quarta bambina: deceduta

Martina Barricelli era incinta della sua quarta figlia. È deceduta a causa di un arresto cardiaco che non le ha lasciato scampo. Una volta colta da malore, Martina era riuscita a raggiungere il telefono, riuscendo a chiamare i soccorsi. Prima di crollare a terra, la 28enne aveva utilizzato le ultime forze per aprire il portone di casa. I sanitari, giunti poco dopo sul posto, hanno trovato Martina accasciata a terra.

Il trasporto in ospedale

Martina Barricelli è stata dunque trasportata presso l’ospedale di Merano. Martina ha accusato il malore in ora tarda. Di conseguenza le strade risultavano libere e il tragitto si è rivelato dunque breve, ma non abbastanza da poter salvare la giovane vita di Martina e quella della figlioletta che doveva ancora venire al mondo. La piccola sarebbe dovuta nascere a maggio prossimo. Martina Barricelli era un’ex atleta e insegnava pattinaggio artistico.