La struttura alberghiera del Ciasa Salares è stata investita da un grave incendio: vigili del fuoco in azione per ore.

Un gravissimo incendio è accaduto nella mattinata di domenica 21 marzo all’interno dell’hotel di lusso Ciasa Salares. Le fiamme divampate nella struttura hanno causato ingenti danni, per fortuna nessuno era presente durante le fiamme divampate in Alta Val Badia, precisamente nella frazione di San Cassiano.

Incendio al Ciasa Salares

Immediatamente sul posto giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. L’allarme era stato lanciato poco prima direttamente dal proprietario dell’albergo. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica Alto Adige, le fiamme avrebbero avvolto il primo piano dell’hotel nel giro di pochissimo tempo.

Ci sono volute almeno due ore per spegnere l’incendio accaduto a San Cassiano. Sono veramente ingenti i danni alla struttura, l’intervento tempestivo dei pompieri ha evitato la distruzione totale.

Non si conoscono al momento le cause delle fiamme. Sulla questione sono infatti in corso le indagini per stabilire l’origine e chiarire cosa sia realmente accaduto.

