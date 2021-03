Due uomini hanno tentato di rapinare un supermercato di Vedano Lambro, in provincia di Monza. Sono stati esplosi colpi di pistola.

Nella serata di lunedì 22 marzo due uomini sono entrati nel Lidl di via della Misericordia a Vedano al Lambro, comune in provincia di Monza e Brianza, e hanno tentato di rapinare il supermercato. Sono stati attimi di grande paura, in cui sono esplosi anche colpi di arma da fuoco.

Rapina al supermercato

I due uomini, intorno alle 21 di sera, sono entrati nel Lidl di via della Misericordia a Vedano al Lambro con il volto coperto, con l’intento di rapinare il supermercato. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Monza. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, nella serata di lunedì 22 marzo due uomini sono entrati con il volto coperto da un cappuccio e dalla mascherina nel supermercato.

Si sono immediatamente recati alle casse e hanno minacciato i dipendenti con due pistole, che erano a salve. La commessa, mentre la rapina era in corso, è riuscita a chiamare i carabinieri e lanciare l’allarme.

Mentre sono state allertate le forze dell’ordine, l’addetto alla sicurezza è stato aggredito con calci e pugni ed è stato colpito anche con il calcio della pistola alla testa. Tra le corsie sono stati esplosi alcuni colpi di pistola.

Gli agenti, una volta arrivati sul luogo della rapina, hanno trovato uno dei due uomini vicino alla cassaforte del supermercato. Il rapinatore è stato sorpreso a riempire un borsone con quasi diecimila euro. In quel momento il complice ha cercato di scappare, ma è stato bloccato vicino al punto vendita. I carabinieri hanno arrestato i due rapinatori, un 31 enne e un 45enne di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Sono stati portati al carcere di Monza con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali. L’addetto alla sicurezza è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice verde.