La piccola Allegra ha deciso assieme a sua madre: si è rasata i capelli e li ha donati ai malati di cancro tramite un'associazione pugliese

A soli 8 anni si rasa i capelli per donarli ai malati di cancro, Allegra ha deciso. La sua lunga e biondissima treccia arriverà in Puglia, presso la sede di un’associazione benefica. L’ennesima storia di bontà ed altruismo ce la regala una bambina di 8 anni a cui forza di volontà e coraggio di certo non difettano.

Allegra ne ha talmente tanti invece che la prospettiva di rasarsi a zero ad un’età in cui l’immagine è totem assoluto non sono non l’ha spaventata, ma l’ha trovata convinta. Il mondo è pieno di storie tristi legate al cancro ed Allegra ne aveva anche una tutta sua. Voleva fare quel gesto già l’anno scorso, poi il lockdown era finito e forse quella parvenza di ritorno alla normalità l’aveva spinta ad accantonare il progetto.

Si rasa i capelli: la decisione

Accantonare ma non resettare, dato che alla fine ha deciso. I suoi bellissimi capelli andranno a chi li ha persi per colpa delle violente ma necessarie terapie contro il cancro. E la decisione di Allegra è stata per lungo tempo un segreto fra lei e sua madre, fino a quando l’intento non è diventato azione. Lo spiega sua madre, unica a sapere e che ha dovuto spiegare quella scelta ad un allibito ma orgoglioso papà.

“Dopo il taglio di capelli ha deciso che avrebbe conservato la treccia o l’avrebbe donata a qualcuno. Alla fine ha deciso per la seconda opzione. Consultandoci con la parrucchiera abbiamo scoperto dell’esistenza di un’associazione che confeziona parrucche per i malati oncologici”.

La treccia bionda di Allegra

L’associazione “Un angelo per capello” adesso ha una treccia bionda in più, la treccia di Allegra, i cui nonni avevano avuto il cancro nello stesso periodo. La mamma: “Sono molto orgogliosa di lei e ammiro il suo coraggio di essere se stessa. Soprattutto mi inorgoglisce la sua sensibilità”. Durante la Dad adesso compare la testa rasata di Allegra e i suoi compagni scuola la guardano con il rispetto assoluto di chi ha incontrato una specie rara di persone: quelle che cambiano le cose facendo cose.