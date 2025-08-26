I supermercati Conad hanno richiamato un lotto di crostatine all’albicocca per possibile presenza di muffe: i dettagli.

Crostatine all’albicocca, arriva il richiamo della Conad: possibile presenza di muffe

Conad ha disposto il richiamo precauzionale di un lotto di crostatine all’albicocca, per la possibile presenza di muffe all’interno della confezione.

Per l’esattezza sono le crostatine all’albicocca senza glutine vendute a marchio Conad Alimentum solo nei punti vendita della catena della grande distribuzione. Il prodotto specifico interessato dal richiamo è identificato dal lotto L. 12825A e riporta il codice EAN 8003170057913. La data di scadenza o termine minimo di conservazione è l’8 febbraio del 2026. Le crostatine sono state prodotto per Conad dall’azienda Mangiar Sano S.p.a. SB nello stabilimento di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso.

Crostatine all’albicocca ritirate dal mercato: l’invito ai clienti

Come abbiamo visto, un lotto di crostatine all’albicocca è stato ritirato da Conad per possibile presenza di muffe nel prodotto dolciario. Il supermercato invita tutti i clienti che hanno acquistato una confezione del lotto in questione a non consumarlo, e a riportare il prodotto dove lo hanno acquistato, in modo da poterlo sostituire con un altro prodotto o per ottenere il rimborso completo. Conad si scusa per il disagio.