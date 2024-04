Crotone, calciatori presi a bastonate sulla spiaggia. La società: "Episodio inaccettabile"

Una sconfitta di campionato in serie C è costata cara ad un gruppo di calciatori che è stato aggredito sulla spiaggia, il tutto mentre si trovava insieme ai figli e alle rispettive fidanzate. Gli aggressori, che sarebbero stati circa una ventina, avrebbero accerchiato gli atleti, ferendoli. La società F.C. Crotone si è espressa con una nota nella quale è stato condannato duramente quanto avvenuto.

Crotone, calciatori presi a bastonate sulla spiaggia: avviate le indagini

Stando a quanto si apprende, uno dei giocatori colpiti avrebbe riportato una frattura allo zigomo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini al fine di avere un quadro chiaro di ciò che è accaduto. Attraverso i filmati provenienti dai sistemi di videosorveglianza gli agenti stanno inoltre cercando di identificare gli autori dell’aggressione.

Il comunicato della società

Il Crotone Calcio, nel comunicato pubblicato sul sito internet ufficiale, ha evidenziato che la violenza non è mai una soluzione e che il periodo di difficoltà che la squadra sta affrontando non giustifica in alcun modo l’episodio che è stato definito inaccettabile:

“Il Presidente Gianni Vrenna, il direttore generale Raffaele Vrenna e tutto il Football Club Crotone, appreso dell’episodio inaccettabile di cui sono state vittime alcuni tesserati nella giornata di ieri, intendono esprimere la piena solidarietà per i ragazzi coinvolti e condannare fermamente qualsiasi manifestazione e forma di violenza. “Il periodo difficile che la squadra sta vivendo – afferma il presidente – di cui siamo i primi ad essere rammaricati, non può mai essere una giustificazione per gesti del genere. La violenza non è mai la soluzione, nello sport come nella vita, e questo è un concetto che dobbiamo ribadire senza indugi, impegnandoci anzi a diffonderlo.”