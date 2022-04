Cryptosmart, quali sono i suoi servizi e come usare Crypto nella vita quotidiana

Con Cryptosmart il mondo di Bitcoin e Crypto si fa semplice: la piattaforma italiana mette diversi servizi a disposizione del cliente. Di cosa si tratta?

Restare al passo con i tempi e mantenere sempre un occhio vigile verso il futuro, ma anche offrire la garanzia di massima innovazione è possibile grazie a Cryptosmart. Il mondo di Bitcoin e Crypto appare spesso piuttosto intricato e difficile da conoscere. Una realtà sicuramente avanguardista con la quale fare i conti. Con Cryptosmart l’attenzione al cliente è una priorità e i suoi servizi sono sinonimo di trasparenza e sicurezza. In particolare, si tratta di una piattaforma italiana gestita da una società domiciliata in Italia e soggetta alla legislazione italiana. Via chat o al telefono, un operatore esperto di cripto basato in Italia fornisce agli utenti tutta l’assistenza di cui necessitano, adattandosi alla lingua richiesta. L’azienda, inoltre, incrementa le tue cripto mettendole a staking: partecipa alla produzione e convalida dei nuovi blocchi della blockchain, tenendo per sé le operazioni tecniche di gestione dei nodi. I bitcoin possono essere usati nell’economia reale: su Cryptosmart Market, infatti, è possibile acquistare le Gift Card dei migliori marchi della grande distribuzione italiana pagando proprio in bitcoin. Non solo: con CSpay ogni azienda può far crescere il proprio fatturato, acquisendo nuovi clienti e accettando pagamenti in bitcoin.

Cryptosmart, il servizio di exchange

Cryptosmart mette a disposizione dei clienti diversi servizi, a partire dal sevizio exchange. In questo modo, gli utenti possono comprare, vendere, depositare criptovalute o altri beni digitali senza servizi di intermediazione. Il cliente gode così di completa autonomia e indipendenza per investire su criptovalute e beni digitali, acquistando Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin e Polkadot. Con un semplice bonifico bancario è possibile eseguire l’operazione.

Inoltre, grazie al servizio di exchange, il cliente può spostare in Cryptosmart criptovalute che già possiede, depositate però in un altro conto o presenti in un’altra piattaforma.

Il servizio di staking

Cryptosmart offre anche il servizio di staking, grazie al quale usare le proprie criptovalute per partecipare al meccanismo di proof of stake utilizzato dalla rete blockchain per la convalida delle transazioni e la registrazione di un “nuovo blocco”. Con tale attività, chi sceglie la piattaforma Cryptosmart riceverà un premio.

Con lo staking, chi possiede un Wallet Cryptosmart può aumentare le proprie criptovalute. In che modo? Basta vincolare una piccola parte del proprio portafoglio crypto. Ogni settimana ci si confrontata con gli effetti positivi dell’operazione e la ricompensa dipende dalla tipologia di criptovaluta e dalla quantità usata per lo staking. In generale, la stima annua di nuove crypto che si riescono a ottenere va dal 4% al 12%.

Garantendo sempre massima libertà di azione e nel rispetto delle condizioni di servizio di Cryptosmart, il cliente è sempre libero di cambiare l’uso delle crypto indirizzate verso il servizio di staking.

Il servizio di CSpay

I servizi che la piattaforma mette a disposizione dei propri utenti non sono ancora finiti. Importante anche il CSpay. Si tratta di un servizio utile in particolare per le aziende che vogliono incrementare il fatturato non vincolando i propri clienti e quindi dando loro la possibilità di pagare attraverso criptovalute.

In questo modo, le società possono mandare o incassare pagamenti criptovaluta peer-to-peer, in modo veloce e senza intermediari. Successivamente, non appena è stato registrato il pagamento in Bitcoin o altre criptovalute, queste vengono instantemente convertite in Euro.

Il servizio di CSmarket

CSMarket è uno dei servizi più innovativi messi a disposizione da Cryptosmart. Infatti, per la prima volta in Italia, le criptovalute possono essere usate nell’economia reale.

Basterà esserne in possesso per poter acquistare gift card digitali dei migliori marchi della grande distribuzione italiana. Dall’abbigliamento all’elettronica all’abbigliamento: ce n’è per tutti i gusti ed è possibile versare il pagamento servendosi di bitcoin.