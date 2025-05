Un nuovo orizzonte per il videogioco in Italia

Il Csai, acronimo di Centro sperimentale di arti interattive, si propone come un punto di riferimento innovativo nel panorama educativo italiano. Fondato da esperti del settore videoludico, il centro offre corsi di laurea all’avanguardia, mirati a formare i professionisti del domani. La missione del Csai è chiara: valorizzare il videogioco e le arti interattive come strumenti di cambiamento sociale e culturale.

Un approccio multidisciplinare

Il Csai non è solo un luogo di apprendimento, ma un vero e proprio laboratorio di idee. Con un approccio collaborativo, il centro crea un ponte tra il mondo accademico e l’industria, promuovendo la cultura del videogioco come forma d’arte. Grazie alla sinergia con il Gamm, il museo del videogioco di Roma, gli studenti possono immergersi in un contesto ricco di storia e innovazione. Questo ambiente stimolante favorisce l’apprendimento e l’inclusione, preparando i giovani a diventare i leader del settore.

Formazione pratica e opportunità professionali

Il corpo docente del Csai è composto da professionisti di spicco, tra cui la leggenda del gaming Gōichi Suda, noto come SUDA51, e Marco Saletta, responsabile delle vendite per il sud Europa presso Sony Interactive Entertainment. Gli studenti hanno l’opportunità di partecipare a stage formativi presso aziende leader del settore, lavorando direttamente allo sviluppo di videogiochi. Questa esperienza pratica è fondamentale per acquisire competenze specialistiche e per affrontare le sfide del mercato del lavoro.

Corsi di alta formazione per il futuro

Oltre ai corsi di laurea, il Csai offre anche corsi di alta formazione biennali in Game Design e Development e Grafica 3D, Game Design e Animazione. Questi programmi sono progettati per fornire agli studenti competenze pratiche e teoriche, preparandoli per una carriera nel settore videoludico. Con un focus sull’innovazione e la creatività, il Csai si impegna a formare professionisti capaci di affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione.