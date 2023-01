Momenti di tensione davanti al mare del Sud Africa, dove un cucciolo di foca aggredisce i bagnanti e ferisce un’attrice.

Da quanto si apprende il giovane animale ha prima attaccato un ragazzino in spiaggia e poi se l’è presa con Loulou Taylor. Ma cosa è successo? Un video che sta diventando virale sui social illustra i momenti della vicenda. Il cucciolo di foca è stato filmato mentre attaccava dei bagnanti su una delle più rinomate spiagge di Città del Capo, Clifton Beach.

Cucciolo di foca aggredisce i bagnanti

In un primo momento la giovane foca, probabilmente terrorizzata dai bagnanti a riva, insegue un bambino tra le onde del bagnasciuga.

Molte persone accorrono a soccorrere il bambino e dopo poco meno di un minuto la giovane foca si allontana. Ma non è finita: l’animale viene respinto in acqua e lì si lancia addosso a Loulou Taylor, un’attrice statunitense che si trova sola in acqua. Il giovane ittiofago attacca e “morde per ben sei volte provocando il suo trasporto al pronto soccorso”.

I morsi a Loulou Taylor e la storia Instagram

E su Instagram è stata la stessa Taylor a mostrare le sue ferite, soprattutto alle mani. Dal canto suo il vice sindaco di Cape Town, Eddie Andrews, ha “ricordato a bagnanti e turisti che bisogna stare lontano dagli animali marini. Noi incoraggiamo residenti e turisti a trattare la fauna marina con rispetto“. Lo Hout Bay Seal Rescue Center ha fatto sapere che “è naturale che una foca diventi aggressiva se viene disturbata”.