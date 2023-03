Cuneo, malato e senza casa dorme in macchina con il figlio

Un 60enne malato di leucemia dorme in macchina con suo figlio da quando ha perso il lavoro

Marco prima della pandemia faceva il carpentiere, ma quando ha scoperto di avere la leucemia è stato licenziato. L’uomo ora ha accesso ai 600 euro di pensione di invalidità, ma non bastano per pagare spese quotidiane e debiti accumulati negli anni.

La famiglia dell’uomo è stata anche sfrattata dalla casa in cui viveva perché non riusciva più a far fronte alle spese. Marco e sua moglie Filomena Benso, hanno due figli, Luigi e Paola, che hanno meno di trent’anni.

Moglie e figlia dormono in una comunità religiosa

Fino a un anno fa l’uomo aveva un lavoro, una casa e un futuro da vivere insieme alla sua famiglia. Da quando ha perso la casa la soluzione che ha trovato per lui e suo figlio è di dormire in macchina. Sua moglie e sua figlia invece hanno trovato come sistemazione una comunità religiosa messa a disposizione dal comune di Cuneo.

La figlia chiede un piccolo appartamento per la sua famiglia

Il signor Marco ha spiegato: “Ho preso la leucemia durante il lockdown, sono stato in mutua fino a quando me lo hanno concesso, poi mi hanno licenziato. Facevo il carpentiere in ferro. Riusciamo a malapena a mangiare e a mettere un po’ di benzina“.

Com’è facile immaginare la figlia è disperata per la situazione in cui versano suo padre e suo fratello. Queste le parole della ragazza: “Sapere che vivono in auto è orribile. chiediamo solo un piccolo appartamento per stare insieme“.

