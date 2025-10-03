Cyberattacco in Inghilterra: a rischio i dati dei clienti Renault

Ancora un cyberattacco nel Regno Unito, questa volta colpita la banca del gruppo automobilistico francese Renault: violati i dati dei clienti.

L’Inghilterra ancora vittima di un attacco hacker. L’attacco informatico questa volta è stato nei confronti della banca del gruppo automobilistico francese Renault.

E’ stata la stessa casa automobilistica ha rendere noto il cyberattacco, specificando che tra le informazioni sottratte ai clienti ci sono “in tutto o in parte: nomi, indirizzi, date di nascita, generi, numeri di telefono, numeri di telai, dati di immatricolazione dei veicoli e e codici di registrazione depositati da acquirenti di modelli Renault nel Regno Unito.“

Come visto, c’è stato un altro cyberattacco in Inghilterra, violati i dati dei clienti del gruppo automobilistico francese Renault. E’ stata la stessa Renault ha informare dell’attacco hacker, per poi rassicurare anche tutti i clienti del fatto che si sia trattato di un episodio isolato e “contenuto” nei suoi effetti: “immediata presa di contatto con i clienti colpiti, informati uno per uno e dalla denuncia dei fatti alle autorità competenti.” Ora è stata aperta una indagine, si pensa sia stato un tentativo di estorsione.