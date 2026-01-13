Jack Raspadori pedina del mercato invernale, Roma e Atalanta lo vogliono

L'Atalanta beffa la Roma e acquista Raspadori. Può essere l'innesto della svolta stagionale per il club orobico.

Giacomo ‘Jack’ Raspadori è uno dei nomi più chiaccherati di questa sessione invernale di calciomercato, difatti il cosidetto mercato di riparazione in questi ultimi anni si è fatto portavoce di colpi importanti in grado di cambiare le stagioni delle squadre che si devono rafforzare. Nel ruolo di rinforzo Raspadori è una pedina di assoluto livello, scopriamo dove potrà giocare i prossimi mesi.

Raspadori, ora è sicuro il futuro lontano da Madrid

Jack Raspadori aveva lasciato Napoli da vincente, campione d’Italia nella stagione 2024-25, per abbracciare la squadra che fu del suo idolo da bambino, Sergio Aguero, ovvero l’Atletico Madrid.

Alla corte del Cholo Simeone ha trovato però poco spazio, 15 presenze e solamente 4 gol segnati, troppo poco per lasciare il segno e diventare il simbolo della squadra.

Di qui la decisione di tornare in Italia, in particolare per avere quel minutaggio necessario per catturare l’attenzione di Gattuso in vista dei Play-off che potrebbero garantire l’accesso al mondiale che prenderà il via tra qualche mese.

La Dea beffa la Roma al photofinish, Bergamo la destinazione definitiva

Secondo quando riportato da Fabrizio Romano prima e da Eurosport poi, nella notte è avvenuto un sorpasso decisivo per l’acquisto di Raspadori ed a compierlo è stata l’Atalanta.

La squadra di Palladino ha superato l’altra concorrente, la Roma, mettendo sul piatto per cartellino del calciatore un’offerta di 25 milioni di euro. Il giocatore arriverà a Zingonia a titolo definitivo, non sono ancora confermate stipendio e durata del contratto.

Per il club bergamasco un innesto di questo tipo garantisce il perfetto mix di classe e agilità per fornire gli attaccanti ed allo stesso tempo fare azioni in solitaria capaci di scardinare i difensori.

Il ritorno a casa di Raspadori può rappresentare la tanto attesa rampa di lancio verso la maglia azzurra che tanto sogna di rappresentare nella competizione più importante del mondo.