Dai caschi ai bauletti, MG MotoStore: i migliori marchi in una shopping experience unica

Quella di MG MotoStore è una proposta in cui convergono tre fattori chiave: qualità, completezza e convenienza.

Digitando www.mgmotostore.com il motociclista trova uno store che conosce a fondo le suevesigenze e mette a disposizione una proposta selezionata tra i migliori brand del settore, come Shoei e Nolan, che spazia dai caschi modulari agli stivali. L’esperienza d’acquisto è resa conveniente da sconti anche del 70%. L’assistenza dedicata e le spedizioni rapide rendono ancora più semplice ogni acquisto, che può riguardare abbigliamento moto, caschi, accessori, antifurti ed elettronica.

Viene messo a disposizione del motociclista tutto quello che è necessario per vivere senza compromessi la passione per le due ruote. Quella di MG MotoStore è infatti una proposta in cui convergono tre fattori chiave: qualità, completezza e convenienza.

Sono privilegiati i migliori marchi del settore, quali Agv, Alpinestars, Rev’it, Givi, Nolan, Schuberth, X-Lite e Shoei. All’esclusività della proposta sono applicati sconti che tagliano i prezzi anche di oltre il 50% all’interno della sezione “Outlet”.

Quanto alla varietà delle alternative, il cliente può approfittare di caschi jet, demi-jet, modulari, bauletti, casco integrale, interfoni, giubbotti, abbigliamento antipioggia e termico, scaldacollo, antifurti, cupolini e molto altro ancora.

In fase di selezione del prodotto, come nel post-vendita, l’acquirente può sempre richiedere il supporto di un’assistenza dedicata fornita da chi è anche un motociclista, oltre che un professionista del settore con un’attività fondata nel 1998.

La semplicità delle operazioni che portano al completamento dell’acquisto va a integrassi con modalità di pagamento sicure: carta di credito, bonifico bancario, PayPal e Scalapay. Quest’ultima opzione permette di affrontare la spesa sfruttando tre pratiche rate del medesimo importo, senza interessi.

Per centrare l’obiettivo della soddisfazione del cliente, l’e-shop presenta anche spedizioni rapide e affidabili, grazie alla collaborazione con i corrieri UPS e DHL. La consegna avviene in 72/96 ore lavorative dalla data di evasione. Le spedizioni sono gratuite per ordini di oltre 200 euro.