Temptation Island, nozze per due ex protagonisti: i dettagli del matrimonio

Temptation Island, nozze per due ex protagonisti: i dettagli del matrimonio

Due ex protagonisti di “Temptation Island” si sono sposati. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Dalla tv al matrimonio: nozze per gli ex protagonisti di Temptation Island

Una coppia storica, e molto amata, di “Temptation Island” si è sposata. Di chi stiamo parlando? Di Oronzo Carinola e Valentina De Biasi! I due hanno partecipato al reality dei sentimenti del 2018 ma erano usciti da separati, celebre la dichiarazione di lui “ho la malattia delle donne”.

L’amore però è stato più forte, tanto che Oronzo e Valentina si sono ritrovati e rimessi insieme. Nel 2021, tra l’altro, hanno avuto una figlia, Giulia. Ma vediamo ora insieme i dettagli del matrimonio dell’ex coppia di “Temptation Island.”

Temptation Island, nozze per due ex protagonisti: i dettagli del matrimonio

Fiori d’arancio dunque per Oronzo e Valentina, ex protagonisti di “Temptation Island“. Il matrimonio si è celebrato sabato 26 luglio nel Castello Dentice di Frasso di Carovigno, in Puglia, con la festa che è poi continuata nella Masseria Caselli. I novelli sposi hanno festeggiato e ballato fino a notte fonda assieme agli invitati. Valentina ha indossato un abito a sirena di colore bianco con corpetto di pizzo e spalle coperte. Oronzo invece ha optato per completo giacca e pantalone nero e camicia bianca.