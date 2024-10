Dopo un lungo periodo, Damiano David ha sentito l’esigenza di rivelare un aspetto inedito di se stesso, e ha scelto di farlo attraverso una canzone da solista. Durante la sua apparizione a “Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio, il frontman dei Maneskin ha svelato il brano intitolato “Silverlines”.

Presentazione del brano

«Sono Damiano David, originario di Roma e nato nel 1999. Ho una passione per la musica, l’arte e le donne. Apprezzo indossare abiti eleganti e l’aroma di una fragranza raffinata. Nella mia esistenza ho assunto diverse identità: ladro, imbroglione, amante, metamorfosi. Ho girato il mondo alla ricerca della mia espressione, prima di tornare alle mie origini. Mi chiamo Damiano David e oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo della mia vita», aveva dichiarato recentemente in un video per lanciare il suo percorso da solista, distinto dall’esperienza con i Maneskin, band che lo ha reso famoso in maniera internazionale. Con l’uscita di “Silverlines”, la sua nuova avventura artistica sta finalmente prendendo forma.

Un nuovo capitolo

Coloro che si aspettavano di vedere Damiano all’interno del gruppo romano potrebbero rimanere sorpresi, se non addirittura disorientati. Non si tratta solo di un cambiamento di immagine, che segna la fine di costumi stravaganti, provocatori e di stile gender fluid, ai quali eravamo abituati con la band. La nuova apparizione presenta un look più maturo, caratterizzato da giacca, pantaloni morbidi e una canotta che richiama il cinema di un tempo, completato da baffetti e capelli in ordine.

Anche il percorso musicale ha subito un’evoluzione. “Silverlines” (Sony Music Italy/Arista Records), nella sua versione estesa di 3 minuti e 42 secondi, si apre con un’analogica trasmissione radiofonica, per poi fare spazio alla voce intensa e avvolgente di Damiano, sostenuta soltanto da un pianoforte che suscita forti emozioni. Questa canzone è il risultato della collaborazione con Labrinth, cantautore e produttore britannico, che ha guidato la produzione del brano.

Il testo

Il brano esprime una forte introspezione: «I feel / sorrow no more / the calm / after the storm / and peace belongs to me» (Non avverto più il dolore, la calma dopo la tempesta e la pace è mia), svelando una consapevolezza che va oltre l’adolescenza, abbracciando la maturità. Frasi come «Look at those light rays / No dark days anymore» (Guarda quei raggi di luce, non ci sono più giorni bui) evidenziano questo nuovo stato d’animo.

Il legame con i Maneskin

“Silverlines” segna l’avvio di un nuovo percorso, ma è importante sottolineare che non rappresenta una separazione dalla band. Si tratta piuttosto di un bisogno di esplorare una dimensione più profonda e personale. Pertanto, non possiamo fare altro che dire arrivederci a Damiano della band e dare il benvenuto a Damiano David.