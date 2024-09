Damiano David, il cantante solista, annuncia: «Oggi inizia una nuova fase della mia esistenza». Ha creato un nuovo account su YouTube e Spotify, mentre i suoi compagni di band Maneskin restano in silenzio.

Il cantante principale dei Maneskin, Damiano David, ha avviato un countdown per il lancio del suo nuovo progetto solista, mantenendo comunque l'attività con la band. Non ci sono dettagli specifici sul progetto, tranne un video teaser pubblicato dal cantante. Damiano ha creato anche profili solisti su Spotify e Youtube. Il 27 settembre è una data indicata come importante per questo progetto. Recentemente, il cantante ha rimosso il nome dei Maneskin dalla sua biografia su Instagram, a differenza degli altri membri della band.

Damiano David, il cantante principale dei Maneskin, ha iniziato un countdown per il lancio del suo nuovo progetto solista, una nuova impresa che rimane parallela all’attività con la band Maneskin, come dichiarato dai rappresentanti del gruppo. Tuttavia, non ci sono stati altri commenti da parte di coloro che sono coinvolti direttamente. L’unica informazione disponibile è quella fornita direttamente dal frontman del gruppo romano, che ha pubblicato un teaser sulle sue piattaforme social che conferma ufficialmente il suo nuovo cammino.

Nel video, Damiano si presenta: “Mi chiamo Damiano David. Nato nel 1999, a Roma, in Italia. Apprezzo la musica, l’arte e le donne. Mi piace la sensazione dei vestiti di qualità e l’odore di un buon profumo. Nella mia vita, sono stato un ladro, un mentitore, un amante, un mutante. Ho cercato in tutto il mondo la mia voce, solo per finire dove tutto è iniziato. Mi chiamo Damiano David. E oggi è il primo giorno della mia vita”. Il 27 settembre è stato indicato come data importante.

Nel frattempo, Damiano ha creato profili solisti su Spotify e Youtube. Questo cambio è avvenuto dopo che Damiano ha rimosso il nome dei Maneskin dalla sua biografia su Instagram, che continua a essere presente nelle biografie degli altri membri della band. Victoria, che ha recentemente partecipato a uno spot pubblicitario estivo da sola, si è esibita per la prima volta senza i suoi tre compagni di band ai Vma, dove Damiano ha fatto la sua comparsa come presentatore.