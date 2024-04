La Danimarca ha avvertito di un “guasto missilistico” a bordo di una nave della Marina e ha deciso di chiudere lo spazio aereo e marittimo.

Danimarca chiude spazio aereo e marittimo per il lancio difettoso di missili

La Danimarca ha avvertito di un “guasto missilistico” a bordo di una nave della Marina. Per questo è stata presa la decisione di chiudere lo spazio aereo e marittimo vicino allo Stretto del Grande Belt. L’Autorità marittima ha chiesto alle navi di evitare il tratto di mare per il rischio di “caduta di frammenti di missili“. In un comunicato l’esercito ha spiegato che il problema con il missile è avvenuto durante un test obbligatorio. “Finché il sistema non sarà disattivato, c’è il rischio che il missile venga lanciato a pochi chilometri di distanza” hanno dichiarato le Forze danesi.

Guasto durante il lancio di un missile: quanto è pericoloso

L’esercitazione navale è iniziata a marzo e dovrebbe concludersi il 5 aprile. L’allarme per il lancio difettoso di un missile riguarda un’area di quattro chilometri quadrati. La Danimarca recentemente ha licenziato il capo della Difesa, il generale Flemming Lentfer, sempre per il caso di un malfunzionamento dei sistemi missilistici.

Il ministero della Difesa ha dichiarato che il missile contiene 150 chili di esplosivo, aggiungendo che non era armato e non sarebbe esploso se si fosse schiantato in mare. Gli Harpoon sono missili antinave. Vengono sparati da piattaforme terrestri e sono capaci di colpire imbarcazioni e bersagli in porti e sulla terraferma.