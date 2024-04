Della scomparsa della piccola Danka nella serata di mercoledì si è occupato anche il programma “Chi l’ha Visto?”, le speranze sono terminate oggi quando gli agenti della polizia hanno arrestato due persone per la sua morte.

Nove giorni di speranze e di attese finiti con un tragico epilogo. Secondo quanto riportano i media, i due avrebbero ucciso Danka investendola con l’auto, e successivamente avrebbero gettato il suo corpo in una discarica lungo la strada.

Sono state ritrovate su un’auto, infatti, delle tracce di sangue probabilmente appartenenti alla bambina.

«La bambina scomparsa in Serbia è stata uccisa, e per questo crimine sono state fermate due persone» ha annunciato il presidente durante una sessione straordinaria del governo, come riporta la Tv pubblica di Belgrado.