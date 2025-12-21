Danneggiamenti al Presepe di Carnago: Vandalismo e Reazioni sui Social Media

Nella notte tra il 19 e il 20 dicembre, il presepe situato nella piazza centrale di Carnago, in provincia di Varese, è stato oggetto di un atto di vandalismo che ha suscitato un ampio sdegno tra i residenti. Un gruppo di giovani, presumibilmente minorenni, ha danneggiato le statue sacre e ha addirittura posizionato una bottiglia di gin nella mangiatoia, un luogo simbolico che rappresenta la nascita di Gesù.

Il gesto provocatorio e le reazioni della comunità

I vandali, non soddisfatti del danno arrecato, hanno immortalato il momento con un selfie, mostrando bottiglie di alcolici e gesti provocatori. La foto è rapidamente circolata sui social, diventando un simbolo della mancanza di rispetto per i valori condivisi dalla comunità. La sindaca di Carnago, Barbara Carabelli, ha condannato fermamente l’accaduto, definendo i responsabili ignoranti per il loro comportamento. Ha invitato chiunque riconosca i ragazzi nella foto a contattare le forze dell’ordine.

L’importanza del presepe per la comunità

Il presepe rappresenta un momento di grande significato per la comunità di Carnago. Non si tratta solo di un’espressione artistica o religiosa, ma del frutto del lavoro volontario di molte persone. Questi individui dedicano tempo e impegno per realizzare un’opera che porta gioia e riflessione durante le festività. La sindaca ha evidenziato che atti vandalici non solo danneggiano un simbolo religioso, ma ledono anche il lavoro di chi si è impegnato per creare un momento di unità e condivisione.

Le indagini e la risposta delle autorità

In seguito a questo episodio, le autorità locali si sono attivate per identificare i responsabili. La sindaca ha annunciato la presentazione di una denuncia formale alla polizia locale. È importante notare che la zona in cui si trova il presepe è dotata di telecamere di sorveglianza, il che potrebbe agevolare l’individuazione dei colpevoli.

Precedenti di vandalismo durante le festività

Questo non rappresenta il primo episodio di vandalismo che ha colpito la comunità carnaghese nel periodo natalizio. Già l’8 dicembre erano stati danneggiati i fili elettrici che alimentavano l’albero di Natale. Tali eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza e sul rispetto delle tradizioni locali, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione e vigilanza da parte della comunità.

La sindaca Carabelli ha espresso la sua speranza che i genitori dei ragazzi coinvolti possano avere un ruolo attivo nella risoluzione di questa situazione, invitando alla riflessione sui valori di rispetto e responsabilità. La comunità è chiamata a unirsi contro atti di vandalismo, che non solo danneggiano fisicamente, ma feriscono anche il tessuto sociale e culturale del paese.