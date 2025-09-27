Davide Lacerenza, Cruciani annuncia la libertà per l'uomo che nel frattempo ha perso peso e si starebbe disintossicando.

Davide Lacerenza numero uno della “Gintoneria” da sei mesi in carcere, per l’uomo ora sembra essere tornata concreta la libertà, almeno questo è quello che ha voluto rivelare il giornalista e conduttore radiofonico Cruciani all’interno del suo programma “La Zanzara” e sui propri profili social.

Davide Lacerenza e l’arresto, che cosa era successo

Davide Lacerenza assieme alla compagna Stefania Nobile gestiva la Gintoneria e il privè La Malmaison dove offrivano ai clienti la possibilità di consumare droga all’interno del locale e di usufruire di prestazioni con escort di lusso da cui loro poi riciclavano il denaro.

E’ stata proprio l’ipotesi di riciclaggio ad aprire le indagini da parte della Polizia che poi hanno portato all’arresto di Lacerenza che da quel momento era finito agli arresti domiciliari nella sua casa di Milano.

La nuova libertà e il divieto di lasciare Milano

Per Lacerenza ora è arrivata la libertà ma, come riporta lo stesso Cruciani, per l’uomo vige il divieto di uscire dalla città metropolitana di Milano.

Nel frattempo come svela anche il sito Leggo.it Lacerenza ha perso 22 chili e sta seguendo un percorso di recupero per disintossicarsi dalla droga.

Una nuova vita alle porte per l’uomo mentre su di lui pendono ancora i processi in corso, di cui si avranno novità nei prossimi mesi.