Dayane Mello ha un nuovo fidanzato? Il dettaglio social non sfugge

Dayane Mello potrebbe avere un nuovo fidanzato, questo almeno è quanto sostengono alcune indiscrezioni. Pare che la modella brasiliana abbia perso la testa per un noto imprenditore.

Dayane Mello ha un nuovo fidanzato?

Più che per il suo lavoro da modella, Dayane Mello ha sempre attirato l’attenzione per la sua vita sentimentale. Nel suo passato, ci sono diversi compagni o semplici flirt famosi, come: Mario Balotelli, Luciano Punzo, Carlo Beretta e Stefano Sala. Con quest’ultimo ha messo al mondo una figlia, la bellissima Sofia. Adesso, l’ex Vippona potrebbe avere un nuovo fidanzato: chi è il fortunato?

Dayane Mello: il nuovo fidanzato è un imprenditore

Stando alle segnalazioni che sono arrivate all’esperta di gossip Deianira Marzano, il nuovo fidanzato di Dayane Mello potrebbe essere l’imprenditore Christopher King. I follower più attenti hanno notato movimenti ambigui sui social: i due hanno condiviso gli stessi scatti.

Dayane e Christopher: cosa c’è di vero?

Possibile che Dayane e Christopher hanno postato su Instagram le stesse foto per una semplice casualità? Pare assai improbabile, visto che avrebbero dovuto scegliere location identiche, cene romantiche comprese. Al momento, è bene sottolinearlo, nessuno dei due ha confermato o smentito la relazione in corso.