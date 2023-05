GF Vip, Dayane Mello si sfoga contro i followers: "Non permettetevi più"

Social e privacy non vanno d’accordo. Soprattutto se si tratta di personaggi pubblici. Dopo l’ira di Daniele Dal Moro su Twitter, scatenata qualche giorno fa dall’ossessione di alcuni fan nei confronti della coppia con Oriana Marzoli, ecco che segue lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne Dayane Mello. Cos’è successo?

Il monito ai followers

Attraverso il suo profilo Instagram la modella brasiliana ha fatto una specifica richiesta ai suoi follower, accusati di contattare in privato le persone che le stanno accanto: «Oggi voglio chiedere una cosa a tutti i miei follower: sì, questo messaggio è proprio per voi. Purtroppo ho ricevuto tantissimi messaggi da parte di miei amici o persone che ho conosciuto qui su Instagram, in entrambi casi appartenenti alla mia sfera di affetti. Alcuni dei miei follower scrivono a loro dicendo cose del tipo ‘Penso che Dayane farebbe una bellissima coppia con te’. Questo mi fa così inca**are! La trovo una mancanza di rispetto nei confronti delle persone che porto nella mia vita ma che scelgo di preservare. Quello che fate mi fa tanta tristezza».

«È invasione della privacy»

A metà tra delusione e sfinimento, Dayane ha continuato: «State facendo hater nei miei affetti. È da tantissimo che non posto qualcosa con qualcuno e quello che fate mi fa allontanare ancora di più dai social. È normale che quando si vuole bene a una persona la si vuole preservare». «Essere fan, volere bene, rispettare è importante. Non potete permettervi di fare questa roba» ha concluso.