Di certo non le ha mandate a dire e Dayane Mello parla su Instagram a ruota libera di Rosalinda, Zenga e Soleil. La lunga diretta dell’ex Vippona ha affrontato senza remore diversi argomenti scottanti. Insomma, Dayane Mello è di nuovo al centro dell’attenzione e l’ex Vippona ha infatti tenuto una lunga diretta su Instagram. E di cosa ha parlato, anzi di chi?

Dayane Mello a ruota libera su Instagram

Lo ha fatto a ruota libera di Rosalinda Cannavò, di Andrea Zenga e anche di Soleil Sorge. La modella ha dapprima rivelato di aver chiuso definitivamente i rapporti con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e di averlo fatto esattamente per volere di quest’ultima. Dayane e Soleil erano legatissime ma sembrerebbe che la Sorge abbia deciso di chiudere l’amicizia con la Mello. E il motivo? Novella 2000 spiega che sarebbe avvenuto “per via di alcune dicerie inventate da terze persone”.

“Quello lì purtroppo ha rovinato tutto”

Ma non è finita e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha parlato anche della Cannavò. All’interno della casa le due erano migliori amiche ma la fine del reality aveva fatto sorgere alcune frizioni tra Rosalinda e Dayane Mello che alla lunga hanno portato a un inevitabile allontanamento. La modella ha comunque ammesso di volere ancora bene alla Cannavò, poi però ha accusato Andrea Zenga, fidanzato di Rosalinda. A suo parere lui sarebbe il “colpevole” della fine della loro amicizia. Ecco sa ha detto Mello: “Io le voglio troppo bene, perché quello che abbiamo è una cosa totalmente nostra. Ci siamo volute bene, però a oggi lei ha un ragazzo che ci ha fatte separare. Poi magari ci troveremo nuovamente come amiche, o non lo so. Purtroppo a oggi è così. Quello lì ha rovinato tutto”.