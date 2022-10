Dayane Mello torna al GF Vip? La clamorosa indiscrezione

La modella brasiliana Dayane Mello potrebbe tornare nella casa più spiata d'Italia? Spunta una clamorosa indiscrezione sulla showgirl ed ex vippona

Il GF Vip potrebbe presto riabbracciare Dayane Mello. E’ clamorosa l’indiscrezione circolata nelle scorse ore, che vedrebbe la modella e showgirl in contatto con la produzione del reality di Canale Cinque.

Il possibile ritorno della modella

Nel corso di Casa Pipol, Samara Tramontana, incalzata da Giovanna Abate e Le Donatella, ha sganciato il retroscena sul reality condotto da Alfonso Signorini, che starebbe pensando al gran ritorno della Mello al Grande Fratello Vip.

“Io ho un sacco di talpe in giro per l’Italia. Una di queste era sul treno con Dayane Mello Milano Roma. Ed ha visto, mentre lei stava scendendo, che stava parlando al telefono con Alfonso Signorini e probabilmente stava parlando di un ipotetico ritorno al Grande Fratello Vip”.

A dire la sua sul possibile ritorno di Dayane Mello a Cinecittà è stata anche Giulia Provvedi, che ha preso parte alla terza edizione del GF Vip.

La Donatella ha strizzato l’occhio all’idea: “Io sarei felicissima ragazzi. Qualora fosse vero, penso che una personalità come Dayane sia fondamentale in questo momento al Grande Fratello Vip per smuovere questa situazione tipo ‘pensione’. Non c’è aria di freschezza e nemmeno novità perché a casa noi ci stiamo addormentando”.

La prima volta con successo di Dayane

Certamente anche il pubblico da casa gradirebbe il ritorno di Dayane nel loft di Cinecittà.

La modella brasiliana è stata tra le protagoniste assolute dell’edizione andata in onda a cavallo tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, classificandosi quarta.

LEGGI ANCHE: Bonolis sulla malattia della figlia: “Fa male, non so come affrontarlo”