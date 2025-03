Dopo che l’Unione Europea ha annunciato le contromisure in risposta ai dazi Usa, non è tardata la risposta del presidente americano Donald Trump.

Dazi, la risposta dell’Ue a Donald Trump

In risposta ai dazi Usa, l’Unione Europea ha annunciato misure di ritorsione, che colpiranno beni per un valore di circa 18 miliardi di euro ed entreranno in vigore a metà aprile. La Commissione ha infatti annunciato contromisure in risposta ai dazi del 25% decisi dagli Stati Uniti su acciaio e alluminio. Ecco cosa si legge nel comunicato: “la Commissione deplora la decisione degli Stati Uniti di imporre tali tariffe, ritenendole ingiustificate, dirompenti per il commercio transatlantico e dannose per le imprese e i consumatori, in quanto spesso si traducono in aumento dei prezzi.”

Dazi, Donald Trump: “Vinceremo la battaglia commerciale contro Ue”

Non è tardata la risposta di Donald Trump che, ai giornalisti, ha detto che risponderà sicuramente se Bruxelles deciderà di andare avanti: “Vinceremo la battaglia commerciale con l’Ue.“