I dazi imposti dagli Usa su centinaia di miliardi di dollari di merci tornano al centro del dibattito legale e politico. La Corte d’Appello federale ha deciso di sospendere temporaneamente una sentenza del Tribunale del Commercio Internazionale che ne aveva ordinato la revoca, lasciando così in vigore le tariffe volute dal presidente Donald Trump.

Trump oltre i poteri: tribunale boccia i dazi

Il tribunale di primo grado aveva stabilito che Trump aveva ecceduto i suoi poteri, utilizzando impropriamente l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977 per giustificare le tariffe. La decisione aveva suscitato forte irritazione a Washington, dove l’amministrazione Trump aveva annunciato ricorso fino alla Corte Suprema.

“Non spetta a giudici non eletti decidere come affrontare adeguatamente un’emergenza nazionale”, avevano dichiarato dalla Casa Bianca.

Dazi Usa, la Corte d’Appello sospende la revoca: misure ancora in vigore

La decisione della US Court of International Trade è rimasta in vigore solo per poche ore, fino a quando la Corte d’Appello non ha accolto il ricorso presentato dall’amministrazione, che chiedeva una sospensione temporanea del verdetto. In poche ore, tra colpi di scena e tensioni istituzionali, si sono consumati i primi atti di quella che si profila come una lunga e complessa battaglia legale sul fronte dei dazi, con esiti che potrebbero finire all’esame della Corte Suprema.

“La Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti si è incredibilmente pronunciata contro gli Stati Uniti d’America per quanto riguarda le tariffe doganali, di cui c’è un disperato bisogno, ma fortunatamente l’intero gruppo di 11 giudici della Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale ha sospeso l’ordine della Corte del Commercio Internazionale con sede a Manhattan”, ha dichiarato Donald Trump su Truth.

La Corte d’Appello ha infatti disposto la sospensione provvisoria della sentenza, dichiarando che resterà “temporaneamente sospesa fino a nuovo avviso mentre queste corte esamina i documenti delle istanze”. La decisione giunge dopo la netta presa di posizione del poco noto tribunale con sede a New York, che aveva inferto un colpo durissimo alla strategia commerciale dell’amministrazione in carica, azzerando le tariffe imposte a numerosi Paesi — tra cui Canada, Messico e Cina — in risposta a questioni come l’immigrazione e il traffico di fentanyl.

Lo stop iniziale aveva scatenato la dura reazione della Casa Bianca, che ha parlato di “golpe” e promesso battaglia legale per difendere la linea dell’America First. L’amministrazione aveva già minacciato di ricorrere alla Corte Suprema, prospettiva che resta probabile nonostante l’intervento favorevole della Corte d’Appello.