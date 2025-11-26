Ddl sul Consenso: Scopri le Novità in Discussione al Senato

Il dibattito attorno al disegno di legge (ddl) sul consenso nei reati di violenza sessuale si intensifica al Senato. La presidente della commissione Giustizia, Giulia Bongiorno, ha comunicato l’intenzione di ascoltare esperti in materia. Questo provvedimento, frutto di un accordo bipartisan, mira a ridefinire il concetto di consenso, innalzando la protezione delle vittime di violenza.

Il ruolo delle audizioni tecniche

Bongiorno ha espresso chiaramente l’intento di limitare le audizioni a esperti del settore, sottolineando che solo due tecnici per gruppo saranno ascoltati. L’obiettivo è raccogliere pareri qualificati per migliorare il testo legislativo. La presidente ha dichiarato: “Non vogliamo sentire persone che non hanno competenze specifiche; è fondamentale avere un confronto serio e informato”.

La questione dell’onere della prova

Uno dei punti controversi del ddl riguarda la questione dell’onere della prova. Bongiorno ha ribadito che la norma precedente non metteva a rischio il principio fondamentale dell’onere della prova, aspetto cruciale in un ordinamento democratico. “Il nuovo testo non deve essere interpretato come un ribaltamento a favore delle donne o degli uomini, ma come un tentativo di equilibrare i diritti di tutti”, ha aggiunto.

Tensioni politiche e richieste di chiarimenti

Le tensioni politiche si sono intensificate con l’abbandono delle opposizioni dai lavori in commissione. Partiti come Italia Viva e il Partito Democratico hanno criticato la Lega, accusandola di voler ritardare il processo legislativo. Maria Elena Boschi, esponente di Italia Viva, ha affermato: “Dopo l’impegno unanime alla Camera, non possiamo accettare che si torni indietro”.

Le richieste di chiarimenti sul testo

Il centrodestra ha sollevato dubbi su alcune espressioni del ddl, in particolare su cosa si intenda per minore gravità nei reati sessuali. Questi dubbi hanno portato a richieste di audizioni aggiuntive. Bongiorno ha garantito che il lavoro proseguirà, ma ha avvertito che è essenziale chiarire alcuni termini per garantire una legislazione efficace e chiara.

Le prospettive future del ddl

Malgrado le polemiche, Bongiorno si è mostrata ottimista riguardo al futuro del ddl, affermando che il provvedimento non subirà ritardi ingiustificati. “Il nostro obiettivo è quello di approvare una legge che tuteli in modo adeguato le vittime di violenza, senza compromessi”, ha dichiarato. La senatrice ha anche sottolineato l’importanza di un consenso esplicito in ogni relazione, un principio che potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nel panorama legislativo italiano.

La discussione continua, e il ddl sul consenso rimane un argomento centrale nel dibattito politico, evidenziando la necessità di un dialogo costruttivo e di una legislazione che rispecchi le esigenze della società moderna.