De Martino al timone di Sanremo 2027: l'annuncio sul palco dell'Ariston

Carlo Conti ha ufficializzato il passaggio di consegne a Stefano De Martino durante la finale di Sanremo 2026: il conduttore ha accettato il ruolo di direttore artistico e presentatore per l'edizione 2027.

Durante la finale di Sanremo un annuncio inatteso ha modificato le prospettive per la prossima edizione del festival. Carlo Conti è sceso in platea e, davanti al pubblico dell’Ariston, ha annunciato che a raccogliere il testimone sarà Stefano De Martino, chiamato a ricoprire il doppio ruolo di conduttore e direttore artistico per il festival.

La scena, visibile ai presenti, ha mostrato De Martino commosso. Ha ringraziato la Rai, ha pronunciato «testa bassa e pedalare» e ha chiesto scherzosamente a Carlo Conti di non spegnere il telefono, gesto interpretato come volontà di fissare il momento nella memoria collettiva del festival.

Il passaggio di consegne sul palco

Il gesto di non spegnere il telefono ha preceduto l’annuncio formale sul palco del Teatro Ariston, trasformando il momento in una investitura pubblica. Conti, presente in scena durante la finale, ha dichiarato la volontà di lasciare la direzione artistica dopo due edizioni consecutive.

L’annuncio in diretta ha sorpreso stampa e spettatori ed è stato interpretato come scelta di trasparenza verso il pubblico. La mossa ha segnato insieme continuità e svolta per la kermesse, avviando la fase di definizione del futuro team artistico e delle scelte editoriali per la prossima edizione.

Il ruolo di Conti e le sue parole

Dopo il gesto simbolico sul palco, Conti aveva anticipato che qualcosa sarebbe stato svelato «non troppo tardi» nella serata. Le sue parole lo avevano posto al centro delle attese e avevano alimentato speculazioni sull’eventuale passaggio di consegne. La conferenza stampa aveva

Il gesto di consegna ripristina un rituale di eredità artistica e segna la chiusura di un capitolo. Conti ha offerto a De Martino la possibilità di definire la propria versione del Festival, avviando così la fase di composizione del futuro team artistico e delle scelte editoriali. Nei prossimi giorni si attende l’avvio degli incontri per la strutturazione del progetto e per la nomina dei collaboratori.

Chi è il nuovo direttore artistico

Nei prossimi giorni inizieranno gli incontri per definire il progetto e nominare i collaboratori. Stefano De Martino assume il ruolo dopo anni di visibilità televisiva e di esperienza nel format di talent show. Il curriculum lo consegna al pubblico come uno degli showman più noti del panorama nazionale. L’incarico di direttore artistico comprende la selezione dei brani, la scelta degli ospiti e l’impostazione complessiva del festival. La nomina pone l’accento sulla sua sensibilità televisiva e sul rapporto con il pubblico, elementi che saranno valutati nella costruzione del cast e della scaletta.

Le prime dichiarazioni di De Martino

Al momento dell’annuncio De Martino ha adottato toni di riconoscenza e determinazione. Ha ringraziato la Rai e ha definito il gesto di Conti «una generosità non scontata». Ha promesso impegno con la sintetica espressione «testa bassa e pedalare». Le sue parole indicano un approccio pragmatico e la volontà di avviare subito il lavoro sul festival.

Reazioni, contesto e possibili sviluppi

L’annuncio ha suscitato riscontri nella stampa e tra gli addetti ai lavori. La decisione di ufficializzare il nome in prima serata è stata letta come un passaggio misurato e simbolico. Tale scelta sembra puntare a un rinnovamento della tradizione dell’Ariston senza interrompere il collegamento con il passato.

Si profila ora la fase operativa: il nuovo team artistico dovrà affrontare questioni organizzative e scelte di contenuto. Secondo Giulia Romano, i dati raccontano una storia interessante: l’orientamento verso profili televisivi consolidati può facilitare la costruzione del cast e la definizione della scaletta. Nelle prossime settimane sono attesi incontri per delineare il progetto e nominare i collaboratori.

Ipotesi e alternative che circolavano

Prima della scelta erano emersi diversi scenari: si era valutata l’ipotesi di una donna alla direzione o di un volto giovane, così come la possibile riconferma di nomi noti del mondo della musica. L’opzione De Martino ha raccolto consensi soprattutto per la sua popolarità e per la familiarità con il linguaggio televisivo contemporaneo, elementi ritenuti utili per costruire una proposta di ampio appeal.

Le prime mosse da aspettarsi

Nei prossimi mesi saranno determinanti le scelte editoriali e musicali. La definizione della rosa dei partecipanti, la scelta dei co-conduttori e la linea artistica che il nuovo direttore intenderà imprimere costituiranno gli indicatori più attesi. L’avvio formale delle attività organizzative dovrebbe seguire le prassi del festival e partire subito dopo la chiusura della stagione in corso.

L’annuncio durante la finale di Sanremo segna l’avvio di una fase nuova per la manifestazione storica. Con Stefano De Martino chiamato a guidare la macchina artistica verso il, si aprono le procedure organizzative e creative che determineranno il profilo della prossima edizione.

Le attività operative dovrebbero seguire le prassi del festival e partire subito dopo la chiusura della stagione in corso. Il pubblico e la critica avranno modo di verificare nel tempo le scelte di cast e format; le prime decisioni artistiche sono attese nei prossimi mesi.