Deepseek chiude in Italia? Ecco perché l'app non è più accessibile

L'app di DeepSeek è sparita dagli store in Italia. Non si può più scaricare, ma funziona per chi l'ha già installata. Ecco perché.

Da oggi, mercoledì 29 gennaio 2024, l’app di DeepSeek è stata rimossa sia dal Play Store di Google che dall’App Store di Apple in Italia, ma resta accessibile tramite browser. Al momento, né l’azienda sviluppatrice né le autorità italiane hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla rimozione.

Gli utenti italiani si trovano ora di fronte a un messaggio di Deepseek che indica l’indisponibilità dell’app nel Paese, nonostante fino a poche ore fa i download fossero in forte crescita, portandola ai vertici delle classifiche di settore. Nel frattempo, l’app continua a funzionare per chi l’aveva già scaricata. Nessun blocco simile è stato segnalato in altre nazioni, inclusi gli Stati membri dell’UE.

Solo ieri, il Garante della Privacy aveva espresso preoccupazioni sui rischi per la protezione dei dati personali degli utenti italiani. Le due aziende dietro il chatbot, Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, hanno 20 giorni di tempo per fornire chiarimenti.

“L’Autorità, considerato l’eventuale alto rischio per i dati di milioni di persone in Italia, ha chiesto alle due società e alle loro affiliate di confermare quali siano i dati personali raccolti, da quali fonti, per quali finalità, quale sia la base giuridica del trattamento, e se siano conservati su server collocati in Cina”, si leggeva nella nota del Garante.

Il chatbot cinese Deepseek

DeepSeek, o più precisamente DeepSeek-V3, si distingue per le sue elevate prestazioni, comparabili a quelle dei modelli più avanzati delle aziende leader del settore, ma con costi significativamente inferiori. Questo potrebbe innescare cambiamenti rilevanti nel mercato, spingendo realtà come OpenAI a rivedere le proprie strategie.

Attraverso il suo chatbot AI, DeepSeek consente ricerche approfondite sul web e fornisce informazioni su qualsiasi argomento. Tuttavia, presenta alcune limitazioni rispetto alla concorrenza: attualmente non supporta la generazione di immagini e il suo database è aggiornato solo fino a luglio 2024.

L’aspetto distintivo di DeepSeek è proprio il modello DeepSeek-V3, sviluppato dalla stessa startup cinese. Questo sistema offre alte prestazioni a costi di sviluppo e addestramento notevolmente ridotti rispetto ai suoi principali rivali.