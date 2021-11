"Penso a Sarah ogni giorno. La mia famiglia è stata distrutta, è un clamoroso errore giudiziario", commenta Valentina Misseri.

Valentina Misseri, figlia di Michele, torna a parlare dell’omicidio della cugina. La donna scagiona mamma e sorella. Valentina non ha dubbi: per lei è suo padre il responsabile del delitto di Avetrana. Per Valentina è Michele Misseri ad aver ucciso Sarah Scazzi.