Deliveroo: raccolti oltre 200mila euro per nutrizione bambini più vulnerabili

Roma, 21 set. (Labitalia) – Più di 200.000 euro sono stati raccolti a favore dell’Unicef Italia, per il sostegno alimentare ai bambini più vulnerabili. È questo il risultato raggiunto dalla campagna lanciata da Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, a sostegno dei programmi dell’Unicef nell’ambito dell’iniziativa globale 'Full Life'.

Oltre ad una donazione diretta a favore dell’Unicef Italia, Deliveroo ha lanciato sulla propria App una campagna di raccolta fondi che ha dato la possibilità a tutti i propri utenti di arrotondare il conto al momento del pagamento e donare la differenza all’Unicef. Attraverso questa nuova funzione tecnologica sviluppata da Deliveroo, nel corso degli ultimi 6 mesi, sono stati raccolti più di 200.000 mila euro per garantire sostegno ai bambini più a rischio e che vivono in contesti d’emergenza.

Una parte di questi fondi sono stati utilizzati anche per aiutare bambini e famiglie dell’Ucraina colpiti dalla guerra.

La collaborazione tra Deliveroo e Unicef Italia non ha visto solo il coinvolgimento dei clienti della piattaforma di online food delivery. Ad essere coinvolti, su base volontaria, sono stati anche i dipendenti degli uffici di Milano e Roma e i rider che collaborano con la App. I primi hanno partecipato infatti ad un programma di volontariato aziendale nel corso del quale si sono cimentati, con ago e filo, nella realizzazione a mano delle Pigotte, le bambole simbolo dell’Unicef.

Per ogni Pigotta realizzata, Deliveroo ha provveduto ad una ulteriore donazione a favore dell’Unicef. Le Pigotte realizzate sono state consegnate da alcuni rider, su base volontaria, alle famiglie clienti che hanno deciso di adottarle, a testimonianza del loro impegno a favore dell’UNICEF e dei bambini più bisognosi.

“Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti da questa campagna”, ha detto Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italy. “La nostra ambizione -ha continuato Sarzana- è diventare l’azienda di riferimento per il cibo nel mondo.

Questo per noi significa anche fare la nostra parte per dare quel cibo che a tanti, purtroppo, ancora manca. In particolare, ai bambini più vulnerabili. Voglio ringraziare tutti i nostri utenti per la grande generosità dimostrata nell’utilizzo della nostra App, che consente non solo di ordinare qualcosa di buono, ma è sempre di più uno strumento utile per fare del bene e per sostenere chi ha più bisogno. Il mio ringraziamento va inoltre al team Deliveroo e ai rider che, su base volontaria, hanno fatto la propria parte nell’ambito di questo progetto”.

“Grazie al sostegno di Deliveroo, del suo personale, dei rider e soprattutto dei suoi clienti, i fondi raccolti serviranno a garantire un’alimentazione adeguata a tanti bambini che in questo momento nel mondo lottano contro fame, carestia, povertà, in fuga da conflitti e violenze”, ha dichiarato Paolo Rozera, direttore generale dell’Unicef Italia. “C’è tanto da fare oggi per l’infanzia in tutto il mondo ed è necessario l’aiuto di tutti”, ha concluso.