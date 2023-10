"Attori chiave nel panorama dei pagamenti dell’UE nel 2023": l'ultimo studio di Deloitte

Il settore dei pagamenti negli ultimi tempi ha vissuto notevoli cambiamenti in Europa generati, da una parte dallo sviluppo del commercio elettronico e dal costante e continuo utilizzo dei cellulari e, dall’altro, da un impegno normativo più convinto e da fattori geopolitici. Queste dinamiche hanno consentito la nascita di nuovi operatori ma anche l’incremento della regolamentazione. Allo studio del settore e agli orientamenti che sta mettendo in evidenza è dedicato il un report di Deloitte “Attori chiave nel panorama dei pagamenti dell’UE nel 2023“.

Lo studio rivela come l’utilizzo diffuso dei pagamenti digitali sia oramai una tendenza di rilievo. La facilità d’uso ha spostato il ‘focus’ verso soluzioni di pagamento effettuate tramite un dispositivo mobile come uno smartphone, un tablet o contactless. Questo tipo di pagamento può essere utilizzato per vari scopi tra cui effettuare acquisti presso punti vendita al dettaglio, trasferire denaro sul conto di una persona e pagare le bollette. Alcune app di pagamento mobile consentono all’utente di appoggiare semplicemente il telefono a un terminale per carte di credito contactless in un negozio. E’ anche possibile effettuare pagamenti senza contanti a persone che hanno lo stesso tipo di applicazione mobile sul loro telefono.

La supervisione normativa dei pagamenti elettronici

Parallelamente il settore dei pagamenti si caratterizza anche per una rigida supervisione normativa tra cui la PSD2 e il GDPR. Ad oggi anche la maggior parte delle Fintech opera nel settore dei pagamenti . Lo sviluppo di strumenti e servizi di pagamento innovativi sostiene la crescita economica migliorando la speditezza delle transazioni ed offre anche agli tenti una serie di vantaggi in termini di flessibilità d’uso e maggiore sicurezza. L’avvento delle nuove tecnologie informatiche ha determinato lo sviluppo dei cosiddetti e-payments, orientati soprattutto a sostenere il commercio elettronico. Oltre ai servizi tradizionali è per esempio sempre più diffusa la possibilità di effettuare pagamenti tramite portafoglio elettronico – e-wallet – una soluzione che consente agli utilizzatori di riportar in un portafoglio virtuale i propri strumenti di pagamento per poi impiegarli quando effettuano una transazione.

Il caso Satispay in Italia

In Italia i servizi tradizionali sono tuttora più diffusi di quelli digitali. Carte di debito e cash sono gli strumenti di pagamento più diffusi mentre i dispositivi mobili sono meno utilizzati, ad eccezione di Satispay, un sistema di pagmento che permette di acquistare nei negozi convenzionati, effettuare ricariche telefoniche e scambiare denaro con terze persone in modo smart e sicuro. L’app si collega direttamente al conto corrente dell’utente e non alla carte di credito o di debito facendo riferimento all’IBAN : in questo modo le transazioni sono più sicure , non trattando un dato sensibile, ed efficaci.

A livello europeo invece l’Inghilterra domina il mercato dell’open banking, mentre l’Europa è in ritardo a causa della parcellizzazione degli standard tecnici. Ad oggi diverse circostanze impediscono l’armonizzazione della regolamentazione anche se diverse iniziative dimostrano la palese intenzione di uniformare normative e condizioni