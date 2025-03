Una fragola. Solo una. Ventidue grammi di frutto, venti dollari di prezzo. No, non è uno scherzo. È l’ultima follia che ha incendiato TikTok. Ma il punto non è solo la fragola. È chi l’ha provata: Demi Lovato.

Demi Lovato e la fragola da 20 dollari: l’acquisto e l’assaggio

«Questo livello di capitalismo è malato», scrive un utente. Erewhon, il lussuosissimo supermarket di Los Angeles che vende la fragola, diventa il bersaglio di critiche. Perché un frutto dovrebbe costare più di un pasto? Perché c’è chi è disposto a pagarlo?

Eppure, c’è anche chi apprezza la sincerità di Demi. «Finalmente qualcuno che dice la verità», commenta un follower. In fondo, non ha provato a vendere nulla. Nessuna collaborazione, nessun codice sconto. Solo una recensione onesta e spietata.

E così, quella fragola da 20 dollari è diventata virale oltre che un caso. Perché non è solo una fragola. È il simbolo di un sistema che da un lato ostenta il lusso, dall’altro critica il capitalismo. Un cortocircuito perfetto.

La fragola di Demi Lovato da 20 dollari: perchè è diventata virale?

L’ex star Disney ha deciso di testare il costosissimo frutto in un video che ha fatto il giro dei social diventando virale. Niente di costruito, niente filtri: lei, una fragola e un giudizio che non lascia spazio a dubbi. «Sa di… fragola», dice ironica, annusandola con un sorriso. Poi un morso. Qualche secondo di silenzio. «Otto su dieci», sentenzia. Né troppo dolce né troppo aspra, ma nemmeno memorabile. Infine, la stoccata: «Ho appena buttato 20 dollari». Espressione contrariata, occhi socchiusi verso la telecamera. Fine della recensione.

Il video esplode. Oltre un milione di like, migliaia di commenti. Alcuni ridono, altri no. Per molti, è il solito eccesso del consumismo sfrenato. E Demi Lovato, involontariamente, ne è diventata il volto.

Ma la vera domanda rimane: vale la pena spendere 20 dollari per una fragola? La risposta di Demi Lovato, a quanto pare, è un chiaro no.