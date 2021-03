Ci sono novità sul caso di Denise Pipitone. Il test di DNA è stato già fatto. Resta ora da rimanere in attesa dei risultati.

La puntata di “Chi l’ha visto?” da poco andata in onda ha svelato diverse novità sul caso del presunto ritrovamento di Denise Pipitone a cominciare dal test di DNA del quale si starebbero attendendo i risultati che dovrebbero poi essere in seguito confrontati con quelli della madre Piera Maggio.

Sulla ragazza che avrebbe oggi la stessa di Denise ci sarebbero ancora diverse ombre a cominciare dai ricordi della giovane.

La ventenne russa non ricorderebbe infatti nulla della lingua italiana. La madre ha inoltre fatto sapere tramite un messaggio mandato in trasmissione che non sarebbe partita per la Russia. A partire invece il legale Giacomo Frazzitta: “Andrò io per tutti gli accertamenti, la mamma resta qui in realtà già nel 2004, quando la piccola è scomparsa, c’erano delle segnalazioni che ci facevano propendere per una pista russa”.

Denise Pipitone, le novità sul DNA

“Rimaniamo con i piedi a terra, siamo cautamente speranzosi senza illuderci più di tanto. L’illusione non porta a nulla. In questi casi chiederemo di fare il test del Dna, unica soluzione per fugare il dubbio. Ringraziamo quanti ci sono vicini e solidali, facendoci capire quante persone amano Denise e che l’hanno dimenticata“, queste le parole della madre Piera Maggio, intervenuta con un messaggio alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, dove con la puntata andata in onda il 31 marzo sono stati forniti molti sviluppi importanti.

Il primo aspetto che riguarda la giovane sono sicuramente i ricordi. Se da una parte le coincidenze sono molte a cominciare dalla data di ritrovamento, ma anche l’età o ancora le foto che farebbero intravedere una buona somiglianza con Piera Maggio, dall’altra però i dubbi legati alla lingua italiana i cui ricordi che non sarebbero stati confermati. “La speranza è un colpo di fortuna, qualcuno che inciampi su Denise Pipitone. Dobbiamo cercarla in vita. Ci muoveremo velocemente, maggiore pressione sul canale russo per ottenere questo risultato”, le parole del Legale Frazzitta.