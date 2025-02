Il caso di Lam Magok Biel Ruei

Lam Magok Biel Ruei, vittima e testimone delle atrocità perpetrate dal generale libico Osama Almasri, ha presentato una denuncia alla Procura di Roma. La denuncia accusa espressamente il governo italiano, in particolare il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la premier Giorgia Meloni, di aver favorito la fuga di Almasri dalla giustizia internazionale. Secondo Biel Ruei, l’inerzia delle autorità italiane ha permesso al torturatore di tornare impunemente in Libia, eludendo così un processo che avrebbe potuto portarlo di fronte alla giustizia.

Le accuse di favoreggiamento

Nel documento redatto dall’avvocato Francesco Romeo, si evidenzia come il ministro della Giustizia avrebbe potuto richiedere la custodia cautelare per Almasri, il quale è ricercato dalla Corte penale internazionale. Tuttavia, secondo la denuncia, non solo non è stata intrapresa alcuna azione, ma è stato anche firmato un decreto di espulsione che ha facilitato il rimpatrio del criminale. Questo comportamento, descritto come un grave errore, ha impedito che venisse celebrato un processo a carico di Almasri, lasciando così impuniti i crimini da lui commessi.

Le implicazioni legali e politiche

La denuncia di Biel Ruei non è solo un atto legale, ma solleva anche interrogativi sulle responsabilità politiche del governo italiano. La decisione di espellere un individuo ricercato dalla giustizia internazionale ha suscitato preoccupazioni tra le organizzazioni per i diritti umani e i giuristi, che vedono in questo atto un potenziale favoreggiamento di un torturatore. Le autorità italiane si trovano ora a dover rispondere a queste gravi accuse, mentre la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi di questa vicenda.