Deragliamento del treno Interoceano in Messico: 13 vittime e molti feriti, cosa è accaduto?

Un tragico deragliamento ha colpito il treno Interoceano in Messico, causando un alto numero di feriti e vittime.

Domenica scorsa, un tragico incidente ha colpito il sud del Messico, precisamente nei pressi della località di Nizanda, nello stato di Oaxaca. Un treno con a bordo 250 persone è deragliato, causando almeno 13 morti e 98 feriti. Le autorità hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dei trasporti nel paese.

Dettagli dell’incidente

Il treno Interoceano, che collega le regioni di Oaxaca e Veracruz, ha subito il deragliamento mentre affrontava una curva. Secondo quanto riferito dalla Marina messicana, tra i passeggeri vi erano 241 civili e 9 membri dell’equipaggio. Attualmente, 139 persone sono state dichiarate fuori pericolo, mentre 36 dei feriti sono ancora in cura. Il presidente Claudia Sheinbaum ha espresso il suo cordoglio per le vittime e ha ordinato un intervento immediato da parte delle autorità navali per assistere le famiglie colpite.

Risposta delle autorità

In seguito all’incidente, il Ministero dell’Interno ha avviato un’indagine per determinare le cause del deragliamento. Le immagini diffuse sui social network mostrano almeno un vagone rovesciato e un altro completamente distaccato dai binari. Le unità di emergenza hanno incontrato difficoltà nell’accesso al sito dell’incidente, complicando così le operazioni di soccorso.

Contesto e implicazioni

Il treno deragliato fa parte del Corredore Interoceano, un progetto infrastrutturale inaugurato con l’obiettivo di modernizzare le linee ferroviarie che attraversano l’Istmo di Tehuantepec. Questo corridoio è considerato una strategia per stimolare lo sviluppo economico della regione sudorientale del Messico, creando una via di trasporto alternativa rispetto al Canale di Panama.

Storia della ferrovia

Il progetto, promosso dall’ex presidente Andres Manuel Lopez Obrador, ha l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra il Golfo del Messico e l’oceano Pacifico. Tuttavia, l’incidente verificatosi domenica ha suscitato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e all’affidabilità di questa nuova infrastruttura. Solo pochi giorni prima, un altro treno sulla medesima rotta aveva subito un incidente minore, fortunatamente senza causare vittime, ma che ha sollevato interrogativi sull’efficacia delle misure di sicurezza implementate.

Le implicazioni

Il deragliamento del treno Interoceano rappresenta un momento drammatico per la rete ferroviaria messicana, evidenziando la necessità di un’analisi approfondita delle condizioni di sicurezza. La comunità locale e le famiglie delle vittime stanno vivendo un periodo di grande dolore. Le autorità si sono impegnate a fornire assistenza e supporto. Sarà cruciale monitorare gli sviluppi di questa situazione e analizzare le lezioni apprese da questo tragico evento.