Ettari di macchia mditerranea inceneriti e case sfiorate dal rogo: devastante incendio a Burcei, le fiamme carbonizzano le pecore negli ovili

Devastante incendio a Burcei, dove le fiamme carbonizzano le pecore negli ovili: uno spaventoso rogo alimentato dal vento ha quasi lambito le case della “città delle ciliegie” in Sardegna e, come spiega L’Unione Sarda, le fiamme hanno raggiunto anche alcuni ovili, ragion per cui molti capi di bestiame sono rimasti intrappolati restando carbonizzati.

Burcei, le fiamme carbonizzano le pecore

L’incendio ha investito in particolare la zona di Pranus e si sarebbe sviluppato fin dalla notte di giovedì 7 luglio, quando ha lambito anche la località di Sa croccoriga. Decine di ettari di macchia mediterranea e piante d’alto fusto sono stati devastati e si sono mobilitati decine di cittadini che hanno dato man forte alle diverse squadre di Vigili del fuoco impegnate per ore a limitare i danni delle fiamme spinte dal forte maestrale.

La conta dei danni e i mezzi impiegati

Alle prime luci dell’alba di oggi, 8 luglio e con la maggior parte delle fiamme domate sono iniziate le operazioni di bonifica. I danni maggiori si sarebbero avuti nel settore della lottizzazione di Pranus, con gli uomini del 115 che sono stati impegnati nella provincia del Sud Sardegna su 14 roghi complessivi. A Villamassargia sono entrati in azione un Canadair e ben due elicotteri.