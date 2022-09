Di Battista: “Consiglio a Di Maio di stare fuori dalla politica, studiare e prendere una laurea”

Alessandro Di Battista "la tocca piano" e dice in un video: "Consiglio a Luigi Di Maio di stare fuori dalla politica, studiare e prendere una laurea"

Lui, Alessandro Di Battista, “la tocca piano” sul ministro degli Esteri uscente: “Consiglio a Luigi Di Maio di stare fuori dalla politica, studiare e prendere una laurea”. L’ex pentastellato spiega di non voler infierire sull’ex “gemello” del Movimento Cinque Stelle di Beppe Grillo e si è limitato a dargli alcuni consigli.

In un video ripreso da La7 Alessandro Di Battista ha voluto parlare della parabola del suo ex “compagno” del Movimento Cinque Stelle con il quale formava la coppia di “giovani leoni” messi in campo da Beppe Grillo durante la prima fase e l’irresistibile ascesa del M5s.

Il consiglio di Di Battista a Di Maio

Ha detto Di Battista: “Per Luigi non provo alcuna gioia, mi dispiace anche un po’ per lui, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso“.

Il commento dell’ex 5 Stelle Alessandro Di Battista è sull’esito molto negativo della candidatura di Luigi Di Maio con Impegno Civico, con cui non è entrato in Parlamento.

“Non ho voglia di infierire, ma sia di lezione”

Ha detto ancora Di Battista: “Non mi va di infierire non deve essere facile, ma serva di lezione a tutti quelli che pensano di poter cambiare opinione in quattro e quattr’otto“. E in chiosa: “Gli consiglio di tenersi fuori dal mondo della politica, di non fare chissà quali disamine del voto, di studiare, di prendersi una laurea, perché c’è vita anche fuori dai palazzi“.