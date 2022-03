Di Maio: “Fornire aerei a Kiev significa entrare in guerra”. Zelensky: “Anche voi ci volete uccisi lentamente”

"L'alternativa alle sanzioni è la terza guerra mondiale", così il ministro Di Maio che ha negato la possibilità di dare aerei all'Ucraina.

La guerra scoppiata in Ucraina poco più di una settimana fa, pare essere arrivata ad un punto di non ritorno. Il ministro degli Esteri Di Maio ha dichiarato che fornire aerei al Governo di Kiev significa automaticamente entrare in guerra.

Il presidente ucraino a proposito di ciò ha affermato: “Se non ci fornite aerei per proteggerci c’è solo una conclusione possibile: anche voi ci volete uccisi lentamente.”