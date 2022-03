Guerra in Ucraina, Putin: “Mosca disponibile a negoziati con Kiev e i partner stranieri”

Durante un colloquio con il presidente turco Erdogan sulla guerra in Ucraina, Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a negoziare con Kiev.

Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan hanno avuto una conversazione incentrata sulla guerra in Ucraina e sul futuro del conflitto armato.

Guerra in Ucraina, Putin a Erdogan: “Mosca disponibile a negoziati con Kiev e i partner stranieri”

Nella giornata di domenica 6 marzo, il presidente Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Il confronto, secondo quanto riferito dalla tv turca Tpt citata dall’agenzia russa Tass, si è focalizzato sulla guerra in Ucraina e sul futuro del conflitto armato.

A questo proposito, il portavoce del leader della Turchia, Ibrahim Kalin, ha spiegato che Erdogan abbia intenzione di illustrare al presidente Putin alcune proposte nell’ambito dei negoziati con Kiev, al fine di porre fine alla guerra.

Il portavoce di Erdogan, infatti, ha dichiarato: “Il presidente turco ha affermato di aver detto a Putin che è urgente e necessario compiere un passo verso la pace. La Turchia è pronta a spianare la strada alla pace: facciamolo tutti insieme. È necessario un cessate il fuoco per favorire corridoi umanitari per i civili e porre fine alla guerra. È urgente e necessario compiere un passo verso la pace e la Turchia è pronta a fare quanto necessario”.

Intanto, il presidente Vladimir Putin ha ribadito che l’operazione militare speciale contro Kiev verrà interrotta soltanto se le richieste di Mosca verranno pienamente soddisfatte. La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale del Cremlino.

La nota del Cremlino, inoltre, nel riconfermare la disponibilità di Mosca al dialogo e ai negoziati con il Governo ucraino e gli altri leader internazionali, riporta quanto segue: “È stata confermata la disponibilità della parte russa al dialogocon le autorità ucraine e con i partner stranieri per risolvere il conflitto”.

Putin, tuttavia, dialogando con Erdogan, ha posto l’accento “sull’inutilità di qualsiasi tentativo di Kiev di trascinare il processo negoziale”.

Turchia, ministro della Difesa: “Siamo a lavoro per una soluzione pacifica del conflitto attraverso il dialogo”

In merito al ruolo di mediatrice assunto dalla Turchia e alla drammaticità della guerra in Ucraina, si è espresso anche il ministro della Difesa Turco, Hulusi Akar. Il ministro, infatti, ha nuovamente chiesto che venga applicato un cessate il fuoco immediato e una tregua rispetto all’invasione russa dell’Ucraina.

Nel sottolineare la volontà della Turchia di farsi mediatrice tra i due Paesi in guerra favorendo un dialogo pacifico tra le parti coinvolte, il ministro ed ex capo dell’esercito turco Akar ha anche affermato: “Ci sono tanti civili, tra cui cittadini turchi, che non riescono a lasciare le città sotto attacco. È necessario che un cessate il fuoco entri in vigore immediatamente e stiamo lavorando in questo senso. Ci stiamo sforzando e i contatti proseguono giorno e notte per trovare una soluzione pacifica al conflitto attraverso il dialogo – e ha aggiunto –. Ribadisco che la Turchia rispetta e sostiene l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina. Continuiamo a impegnarci per la stabilità dell’intera area. Crediamo in un dialogo che coinvolga entrambe le parti. Il prezzo pagato da civili e bambini in questi giorni è per noi motivo di profonda tristezza”.

Il Governo turco, inoltre, spera di riuscire a convincere il ministro degli Esteri della Russia, Sergej Lavrov, e il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, a incontrarsi in occasione del forum diplomatico che si terrà ad Antalya, in Turchia, il prossimo venerdì 11 marzo.

Quarto colloquio telefonico tra Putin e Macron sulla guerra in Ucraina

Nel primo pomeriggio di domenica 6 marzo, il presidente russo Vladimir Putin ha sentito anche il presidente francese, Emmanuel Macron. La notizia relativa al colloquio telefonico tra Mosca e Parigi è stata rivelata dall’Eliseo.

A partire dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, lo scorso 24 febbraio 2022, il presidente Putin e il presidente Macron hanno avuto quattro confronti, incluso quello più recente del 6 marzo. L’ultima conversazione tra i due leader risale a giovedì 3 marzo.

Aeroporto di Vinnycja distrutto dai bombardamenti russi: il video del presidente Zelensky

Se da un lato i leader europei e internazionale proseguono senza sosta nelle loro attività diplomatiche, la guerra in Ucraina non accenna a fermarsi. Nella giornata di domenica 6, le forze militari russe hanno raso al suolo l’aeroporto regionale di Vinnycja, situato nell’Ucraina centrale. Il sito è stato distrutto nell’ambito di un terribile e violento raid missilistico.

La sorte toccata all’aeroporto regionale di Vinnycja è stata comunicata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky attraverso la condivisione di un nuovo videomessaggio, pubblicato sui social.

Zelensky, inoltre, ha lanciato un appello alla popolazione russa, esortandoli a ribellarsi alla guerra promossa da Putin e affermando: “I cittadini russi possono fare ancora la scelta giusta, tra la libertà e la schiavitù”.

Il presidente ucraino, poi, ha anche rivelato che il Governo di Kiev è entrato in possesso di documenti requisiti ai soldati russi catturati che rivelano che Mosca “sta pianificando il bombardamento di Odessa”.

Rivolgendosi in modo diretto ai leader occidentali, invece, Zelensky ha esortato i partner europei e internazionali ad assumersi le loro responsabilità ed aiutare la popolazione ucraina: “È una vostra responsabilità umanitaria proteggerci, proteggere la popolazione e siete in grado di farlo. Se non ci date abbastanza aerei in modo da proteggerci, c’è una sola conclusione: volete che ci uccidano lentamente. Da oggi in poi è anche una responsabilità dei leader occidentali e del mondo intero”.

Guerra in Ucraina, fallito secondo tentativo con corridoi umanitari a Mariupol

Nel frattempo, è miseramente fallito il secondo tentativo legato ai corridoi umanitari attivati a Mariupol, al fine di consentire alla popolazione ucraina di abbandonare la città e il Paese. Il secondo tentativo è naufragato a causa della mancata sospensione dell’offensiva russa nell’area situata sud est dell’Ucraina.

Il fallimento relativo al ricorso ai corridoi umanitari è stato comunicato dal consigliere del ministero dell’Interno ucraino e membro del reggimento Azov della Guardia Nazionale, Anton Gerashchenko, che ha spiegato: “Il secondo tentativo di un corridoio umanitario per i civili a Mariupol si è concluso nuovamente con i bombardamenti da parte dei russi”.