Un incontro significativo al Salone del Libro

Il Salone del Libro di Torino ha ospitato un evento straordinario, un dialogo inedito tra il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e arcivescovo di Bologna, e il noto cantautore Luciano Ligabue. La sala dell’Auditorium era gremita di persone, pronte ad ascoltare le riflessioni di due figure emblematiche del panorama culturale italiano.

La direttrice del Salone, Annalena Benini, ha definito l’appuntamento come “speciale”, e il pubblico ha risposto con entusiasmo, applaudendo a più riprese.

Riflessioni su fede e attualità

Il dialogo ha preso avvio da un episodio recente, l’elezione di Papa Leone XIV, un momento che ha suscitato emozioni profonde nel cardinale Zuppi. “Vedere tanta gente in piazza San Pietro in attesa dell’annuncio è stato commovente”, ha dichiarato, rivelando il suo stato d’animo in quel frangente. Zuppi ha condiviso anche la sua visione critica riguardo al sovranismo, affermando che “chi ama il proprio Paese butta via le frontiere”, sottolineando l’importanza della solidarietà e dell’apertura verso gli altri.

Ligabue: un artista in cerca di significato

Ligabue, dal canto suo, ha parlato delle sue esperienze e delle sfide che ha affrontato nel corso della sua carriera. Ha descritto il periodo attuale come “il peggiore decennio” che ha vissuto, segnato da crisi globali e incertezze. “Ci sono tante paure che fanno sentire soli”, ha affermato, evidenziando la difficoltà dei giovani nel progettare un futuro. La sua testimonianza è stata un invito a riflettere su come l’arte possa fungere da strumento di connessione e comprensione in tempi difficili.

Il potere della musica e della speranza

Entrambi i protagonisti hanno concordato sull’importanza di mantenere viva la speranza, anche di fronte alle avversità. Zuppi ha parlato della sua missione in Ucraina e Russia, esprimendo la sua convinzione che la pace sia possibile. “Dobbiamo mettercela tutta, come ha voluto Papa Francesco”, ha affermato, richiamando l’attenzione sull’importanza del dialogo e della comprensione reciproca. Ligabue ha concluso il suo intervento parlando del potere della musica come mezzo per esprimere emozioni e raccontare storie, un modo per connettersi con gli altri e affrontare le sfide della vita.