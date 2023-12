Diana Del Bufalo arrestata a Londra: "Ecco cos'è successo"

Diana Del Bufalo ha confessato di esser stata arrestata durante un periodo da lei trascorso a Londra.

Diana Del Bufalo: l’arresto

Diana Del Bufalo ha vissuto per un periodo a Londra quando aveva 19 anni e lei stessa ha ammesso che avrebbe subito un arresto a dir poco drammatico perché, in valigia, aveva con sé uno spray al peperoncino.

“Mi sono portata lo spray al peperoncino a Londra. Ero andata a vivere a Londra, avevo 19 anni, mio padre me lo ha dato, ‘guarda sei una signorina da sola, piccolina…’”, ha affermato, e ancora:

“Quando poi sono tornata a casa per Natale, in aeroporto io non sapevo che era illegale avere lo spray al peperoncino, e io ce lo avevo nella borsa. In Inghilterra è illegaletotalmente, in Italia no (…) In Inghilterra è come se avessi avuto una pistola, mi hanno detto. Mi hanno arrestato, quattro persone con il mitra mi hanno scortato fuori dall’aeroporto, sono andata alla stazione di polizia. Ma è stato bruttissimo perché mi hanno preso il DNA, mi hanno fatto le foto segnaletiche”, ha aggiunto.

“Io poi parlo bene inglese, ma io ero talmente sincera che ho detto: ‘Io non capisco perché voi mi state…’. E’ stato orrendo, perché ho detto: sono qui contro la mia volontà non avendo fatto nulla. Però loro hanno detto: ‘Tu per noi avevi una pistola’. Cioè è considerata un’arma vera e propria”, ha concluso. Tutto si sarebbe concluso per il meglio per l’attrice, che oggi ricorda l’episodio con grande ironia.