Si intitola DiCaprio ed è la nuova canzone di Fedez in collaborazione con Niky Savage. Nel brano, neanche a dirlo, compare Chiara Ferragni e l’affaire Balocco, con frecciatine più o meno sensate.

DiCaprio di Fedez e Niky Savage: dissata Chiara Ferragni

Dopo Sexy Shop con Emis Killa, Fedez ha lanciato DiCaprio in collaborazione con Niky Savage. Una canzone orecchiabile, in linea con lo stile del rapper, in cui viene ancora una volta dissata Chiara Ferragni. Federico, però, ci ha tenuto a sottolineare che la shade sul pandoro Balocco è cantata da Niky.

DiCaprio: di cosa parla la canzone di Fedez?

DiCaprio di Fedez e Niky Savage parla di una ragazza classe 2004 che studia all’Istituto Marangoni. Lei cerca un “papi” che la porti da Cracco (ristorante in Galleria a Milano dove gli ex Ferragnez erano di casa) e a Capri con la Maserati. Lui, però, non è DiCaprio e con il passare del tempo somiglia sempre di più a Britney Spears. Queste sono le strofe cantante da Federico. Quelle affidate a Niky, invece, tirano in ballo l’affaire Balocco e il bisogno di comando di Chiara Ferragni.

DiCaprio: il dissing a Chiara Ferragni

La parte di DiCaprio affidata a Niky Savage, quella che dissa Chiara Ferragni, recita: