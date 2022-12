Diciannovenne in arresto cardiaco: rianimata dai soccorritori per 45 minuti

Diciannovenne in arresto cardiaco: rianimata dai soccorritori per 45 minuti, il salvataggio miracoloso è avvenuto all’interno di un appartamento nella città di Trieste ad opera dei sanitari del 118.

Tutto è accaduto la settimana scorsa con la vittima trovata in arresto cardiaco in un appartamento di Trieste, praticamente morta. A quel punto i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione, ma dopo quasi un’ora di lavoro hanno temuto il peggio: non c’erano risultati.

E invece il cuore della 19enne ha ripreso all’improvviso a battere e i medici hanno potuto trasportarla in ospedale. Ma cosa è successo? Le analisi mediche spiegano che nel sangue della ragazza c’erano tracce di cocaina e di metadone e la prima diagnosi era stata di overdose da stupefacenti.

Ecco perché la Squadra mobile della questura di Trieste aveva avviato indagini serrate.

Sulle tracce della droga killer

Gli inquirenti cercavano prove di una partita di droga con taglio sfasato o troppo pura. E TriestePrima ha spiegato che i malori sul territorio sono aumentati fea i giovanissimi. Fanpage spiega che la polizia sta “lavorando in sinergia con l’Azienda ospedaliera di Trieste per ricostruire il quadro dei malori sospetti e tentare di risalire alle piazze di spaccio”.