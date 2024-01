Dieta di gennaio 2024: come iniziare in salute

Nella dieta di gennaio, alcuni alimenti come cavolfiori, verza sono indispensabili per tornare in forma rapidamente.

Con l’anno nuovo appena iniziato, è utile cercare di cominciare al meglio. Considerando che le festività sono passate da alcuni giorni, iniziare la dieta di gennaio permette di tornare in forma grazie ai tanti alimenti di stagione. Vediamo allora come seguirla, quale alimentazione tipica del periodo per ottenere i benefici migliori.

Dieta di gennaio 2024

Per iniziare nel modo migliore l’anno appena arrivato, non c’è niente di meglio che partire dalla buona alimentazione e dedicare del tempo al proprio benessere psicofisico. A tal proposito, cominciare l’anno con la dieta di gennaio 2024 è la cosa migliore per alimentarsi e partire nel modo giusto nel nuovo anno.

Inoltre, gennaio comincia subito dopo il periodo di Natale, quindi delle festività, quando si è tornati a riprendere l’attività lavorativa lontano dai bagordi e dalle feste. Questo è il periodo ideale per rimettersi in forma e aprire il mese di gennaio, ma anche il nuovo anno con la giusta forma e il giusto benessere per l’organismo.

Seguendo alcune delle indicazioni e dei suggerimenti qui forniti, con la dieta di gennaio 2024 è bene tornare, non solo in forma, ma anche recuperare dai chili abbondanti e in eccesso che le festività hanno portato ad accumulare. In questo modo è possibile smaltire il peso in eccesso, ripulire l’intestino da una serie di leccornie che si è ingurgitato.

Se si decide di iniziare questo tipo di regime alimentare, affidandosi a tutti i dettami e regole del periodo, è possibile anche arrivare a perdere fino a 4-5 chili che corrispondono poi al peso che si è accumulato durante il periodo estivo.

Dieta di gennaio 2024: alimenti

Per seguire la dieta di gennaio, si consiglia, prima di tutto, di non affidarsi a rimedi o programmi alimentari fai da te. Bisogna semplicemente basarsi sui consigli di un buon nutrizionista ed esperto del settore che sappia trovare un programma maggiormente indicato per le proprie esigenze e bisogni a seconda del fisico di ognuno.

Altrettanto importante, oltre a consumare determinati alimenti e cibi, unire anche una buona idratazione pari a due litri di acqua al giorno insieme a del sano movimento che può essere una passeggiata da fare a passo svelto. Si consiglia poi di nutrirsi con alimenti tipici di stagione come spinaci, carciofi, ma anche tanta frutta e verdura.

Non possono poi mancare nella dieta di gennaio i cereali possibilmente integrali che sono fonte di proteine e che aiutano a saziarsi. La carne bianca, quale tacchino e pollo, è da preferire a quella rossa. Non bisogna poi dimenticare i legumi, il pesce magro come il tonno, lo sgombro, il sarago e i calamari. Le erbe e le spezie aromatiche sono l’ideale per condire i piatti da consumare a pranzo e cena.

Gennaio è poi il mese degli agrumi come pompelmi, mandarini e arance con cui preparare anche delle ottime centrifughe e frullati da consumare durante la colazione o lo spuntino di metà mattina o pomeriggio. Ecco un esempio di menù da consumare nella dieta di gennaio:

Colazione: latte scremato, yogurt greco insieme a dei fiocchi d’avena

Spuntino di metà mattina: frutta secca come mandorle e noci

Pranzo: riso integrale e affettato di tacchino

Merenda: una manciata di noci

Cena: zuppa di lenticchie e una pera

Dieta di gennaio 2024: miglior integratore

Per seguire la dieta di gennaio e cominciare il mese, ma anche l’anno nella forma migliore, è possibile chiedere il supporto di un integratore a base naturale. Tra i tanti a disposizione, Spirulina Ultra è il migliore per le sue proprietà, la sua efficacia, i componenti naturali. Inoltre, è raccomandato da esperti e consumatori, oltre ad aver ricevuto una notifica dal Ministero della Salute.

Un integratore che ha diverse proprietà e potenzialità utili al dimagrimento e alla perdita dei chili in eccesso. Una formula di origine italiana che aiuta a bruciare rapidamente le calorie in eccesso. Lavora sul metabolismo permettendo così di dimagrire e accelerare il processo di dimagrimento, sazia e ha proprietà detox, per cui disintossica e depura l’organismo.

Una formula come Spirulina Ultra risulta particolarmente benefica anche per i componenti naturali che sono al suo interno. I principali sono l’alga spirulina che combatte i depositi di grasso presenti nei punti critici in modo che non si aggravino ulteriormente e la gymnema, un’erba che aiuta a non abbuffarsi anche grazie al processo metabolico di lipidi e carboidrati.

Gli stessi esperti consigliano di consumarne fino a due compresse mezz’ora prima del pranzo e della cena da ingoiare con un bicchiere d’acqua.

Considerando l’originalità ed esclusività del prodotto, è possibile ordinare questo integratore collegandosi al sito ufficiale poiché non reperibile nei negozi o siti di e-commerce. Bisogna inserire le informazioni personali nel modulo approfittando così della promozione di 4 confezioni al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento con Paypal, carta di credito e contanti al corriere al momento della consegna.