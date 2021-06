Dieta dell’estate 2021: come prepararsi alla prova costume

La dieta dell'estate è il regime adatto per riuscire a perdere peso e affrontare serenamente la tanto temuta prova costume che preoccupa molti.

Con l’estate che è appena iniziata, in molti aumenta il desiderio, anche per trovare un po’ di refrigerio dal caldo, di andare al mare. Dal momento che la prova costume è molto temuta, bisogna arrivare preparati all’appuntamento seguendo la dieta dell’estate che aiuta a mantenersi in forma. Vediamo in che modo e cosa consumare.

Dieta dell’estate 2021

L’estate è finalmente arrivata e per coloro che si sono lasciati andare a stravizi e abbuffate, è giunto il momento di rimettersi in forma seguendo la dieta dell’estate che permette di sfoggiare un fisico tonico e sano in vista dell’appuntamento con la prova costume. Il momento della prova costume è molto temuto, non solo dal sesso femminile, ma anche dagli uomini che ci tengono a sfoggiare il loro fisico.

La pandemia e la vita sedentaria non hanno aiutato e portato una serie di problemi a livello psicologico, per cui il fisico tende a risentirne. Oggi, in vista dell’estate e delle belle giornate, sono sempre di più coloro che cominciano a mangiare in modo sano e anche a dedicarsi all’attività fisica per sfoggiare il fisico tonico sul bagnasciuga.

Alla base di ogni dieta dell’estate ci sono alcuni principi e regole di base che è bene seguire. Bisogna concedersi una alimentazione che sia sana e ben equilibrata, bere molto e muoversi di più, facendo passeggiate, corse, e approfittare anche delle belle giornate per dedicarsi allo sport e all’attività fisica.

No alle diete lampo, drastiche o iper proteiche, ma affidarsi a un esperto del settore in modo che possa stilare una alimentazione e un regime alimentare che sia adatto al fisico di ognuno per ottenere importanti e utili risultati. Si consiglia di prepararsi in tempo per essere pronti alla prova costume e sfoggiare un fisico tonico.

Dieta dell’estate 2021: consigli

Dal momento che, durante l’anno, a causa del lockdown, si è passato molto tempo, ora complice anche le belle giornate è giunto il momento di rimboccarsi le maniche in modo da essere in forma per la prova costume. Per coloro che devono perdere dei chili in più, è possibile trovare alcuni suggerimenti e consigli per seguire la dieta dell’estate e riuscire a perdere peso in modo rapido.

Prima di tutto, bisogna che questo regime alimentare si basi su alimenti tipici del periodo. Una delle parole d’ordine è stagionalità e si consiglia di variare il proprio menù giornaliero in modo da spezzare la monotonia dei vari pasti che si consumano di volta in volta. Per migliorare il proprio stato fisico è importante cambiare le proprie abitudini a tavola nutrendosi di alimenti sani.

Si può seguire la dieta dell’estate senza fare troppe rinunce o sacrifici. Non bisogna mai saltare la colazione, considerata il pasto più importante anche perché fornisce la maggior parte dei nutrienti di cui il fisico ha bisogno per affrontare la giornata e il caldo estivo. Bisogna optare per carboidrati integrali senza eccedere con le porzioni e il condimento.

La frutta e la verdura sono alimenti che nella dieta dell’estate non possono assolutamente mancare in quanto ricchi di fibre, vitamine e anche sali minerali. Dall’anguria al cetriolo sino all’ananas, il melone, ma anche i peperoni o i pomodori sono cibi essenziali da consumare. Si consiglia di limitare il consumo di sale preferendo erbe aromatiche oppure limone o aceto per condire i vari piatti.

Ecco un esempio di menù di dieta dell’estate che è possibile seguire:

Colazione: un succo o centrifugato di frutta insieme a dei cereali integrali

Spuntino di metà mattina: un frutto

Pranzo: insalata di verdure insieme a del pesce alla griglia

Merenda: una fetta di anguria

Cena: verdure al vapore e un frutto.

Dieta dell’estate 2021: miglior integratore

