Dieta estiva: i migliori cibi e rimedi di stagione

La dieta estiva aiuta a dimagrire e sgonfiarsi grazie ai migliori cibi di stagione che si trovano sulle bancarelle e agevolano il dimagrimento.

Quando arriva l’estate il momento maggiormente tenuto è sicuramente la prova costume a cui bisogna prepararsi in anticipo. Per non farsi cogliere impreparati, la dieta estiva è sicuramente il metodo ideale nutrendosi dei vari alimenti che si trovano al mercato. Vediamo quali consumare per dimagrire.

Dieta estiva

Per poter essere in forma in previsione dell’estate, la dieta estiva è sicuramente il regime ideale da seguire in modo da mantenersi in forma e sfoggiare il proprio fisico snello. Si tratta di un regime alimentare che permette di essere seguito senza troppi sacrifici e rinunce per perdere peso in modo salutare e sano al tempo stesso.

Un regime che comprende diversi alimenti tipici del periodo, oltre a essere particolarmente variegato ed equilibrato in quanto ha lo scopo di perdere i chili in eccesso. Aiuta a eliminare e bruciare i grassi evitando il classico effetto yo yo che non piace e vanifica i risultati finora ottenuti. Ovviamente bisogna impegnarsi in modo da apportare quelle modifiche necessarie ai fini di migliorare la propria forma fisica.

Fondamentale l’idratazione che aiuta a perdere peso, ma a anche a sgonfiarsi al tempo stesso. Per questa ragione, è molto utile consumare almeno due litri di acqua naturale al giorno proprio per purificarsi ed eliminare le scorie in eccesso. Si consiglia acqua naturale in modo da evitare la sensazione di gonfiore e pesantezza.

I carboidrati non devono mai mancare, in quanto danno energia aiutando a star bene. In tavola devono essere sempre presenti la verdura come contorno e la frutta che è possibile consumare sia fine pasto, ma anche come spuntino di metà mattina o pomeriggio dal momento che è un ottimo spezza fame e ricca di tantissimi nutrienti. Molto importante anche abbinare della regolare attività fisica, quindi corsa, nuoto, ma anche passeggiate per ottenere maggiori risultati.

Dieta estiva: i migliori cibi

Un regime alimentare è efficace se si associano i giusti alimenti che aiutano nel processo di dimagrimento. Per la dieta estiva e quindi perdere peso in maniera salutare, ci sono alcuni alimenti tipici di stagione che non devono assolutamente mancare. Alcuni cibi di questo periodo hanno una duplice funzione: aiutano a contrastare il caldo e anche a perdere peso.

I menù rinfrescanti a base di vegetali, cereali integrali, proteine magre digeribili quale carne bianca, pesce, formaggio e legumi che sono alla base della dieta estiva per perdere peso e mantenersi in forma. Il piatto unico è ottimo in quanto ha in sé tutti i nutrienti utili al fine di dimagrire e dà energia per le attività da compiere in giornata.

Tra gli alimenti tipici della dieta estiva, vi è sicuramente l’anguria che è ricca di vitamina C, contrasta la ritenzione idrica e combatte il drenaggio dei liquidi. Si può consumare sia a metà mattina, ma anche a merenda oppure a fine pasto. Le carote sono ricche di antiossidanti, aiutano ad avere una pelle abbronzata, oltre che sana ed elastica e sono perfette da consumare come spezza fame e saziano.

I mirtilli sono un altro elemento che aiuta a migliorare sia la funzione circolatoria che il sistema immunitario. Con questo frutto è possibile preparare un ottimo dessert a base di yogurt magro, avena e anche frutti di bosco per saziarsi con leggerezza e gusto. L’ananas e il melone sono due frutti che contengono tantissimi nutrienti e che è possibile consumare sia a metà mattina che merenda. Sono due alimenti dalle proprietà idratanti e light.

Dieta estiva: miglior integratore

