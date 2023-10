C’è uno scambio di accuse fra Israele e Hamas per il bombardamento dell’ospedale, ora però è stato diffuso un audio che farebbe chiarezza.

Israele diffonde un audio di Hamas

L’esercito israeliano è stato accusato da Hamas di aver bombardato l’ospedale del Paese, tuttavia in queste ore è stato diffuso un audio che farebbe chiarezza sulla vicenda.

Si tratta di una conversazione telefonica nel corso della quale un miliziano di Hamas informa un secondo militare della stessa fazione del fatto che il razzo caduto sull’ospedale di Gaza è stato lanciato proprio da loro. Si tratterebbe di un razzo difettoso che ha sbagliato obiettivo.

Viene anche indicato il punto da cui è stato lanciato e dopo un iniziale momento di sconcerto per l’obiettivo sensibile raggiunto, i due soldati confermano che il missile non è risultato provenire dall’esercito israeliano.

Bombardamento dell’ospedale di Gaza: Hamas contro Israele

L’atto terroristico di cui si parla in questi giorni quindi sarebbe stato un tragico errore. Ciò non toglie la brutalità di questa guerra che probabilmente – stando anche agli ultimi eventi capitati in Italia – non è così lontana come ci sembra, ma a dire il vero ci tocca da vicino, tanto che c’è il forte rischio di emulazione in diversi Paesi.

Inizialmente un portavoce israeliano ha rivendicato il gesto ma poi ha fatto marcia indietro e ora i video e gli audio diffusi dall’esercito israeliano confermerebbero l’ipotesi del malfunzionamento di un missile di Hamas.

Nessuno ha intenzione di macchiarsi di questo orrendo crimine, che ha portato alla morte di 500 persone fra pazienti e personale. Ora però forse il colpevole ha un nome e ci si chiede nuovamente se le ragioni di Hamas valgano tutto questo orrore.