La nuova riforma elettorale rischia di scuotere il Partito Democratico. Tra preferenze e listini bloccati, le correnti interne si preparano a uno scontro che potrebbe ridefinire equilibri e leadership, trasformando la norma elettorale in un vero catalizzatore di tensioni.

Preferenze e tensioni interne: il Pd tra scelte e strategie

All’interno del Partito Democratico la partita si gioca soprattutto sulle modalità di selezione dei candidati, ma dietro le schermaglie apparenti si muovono strategie più complesse. La nuova legge elettorale, con la soglia di sbarramento fissata al 3%, potrebbe trasformarsi in un fattore di rottura per le diverse correnti guidate da Elly Schlein. L’idea di un “campo largo” appare sempre più lontana, mentre le correnti studiano possibili scenari di scissione. Come sottolinea Il Giornale, “una soglia di sbarramento al 3% potrebbe diventare il grimaldello perfetto per una scissione in piena regola”. Da una parte, Schlein punta a un partito saldamente collocato a sinistra, con liste blindate e fedelissimi in posizioni di rilievo. Dall’altra, i riformisti difendono il ritorno delle preferenze, il legame diretto con gli elettori e il ruolo centrale dei territori.

“Dilaniato dalla riforma elettorale”, chi molla il Pd?

Se in passato la segretaria si era detta favorevole alle preferenze, oggi sembra più prudente: i listini bloccati permetterebbero di selezionare candidati di stretta osservanza. Tuttavia, l’area vicina a Stefano Bonaccini insiste per un confronto più aperto con gli elettori. “Lo Stabilicum è una schifezza. Noi vorremmo le preferenze”, afferma Dario Nardella a Rai Radio 1, mentre Bonaccini aggiunge: “La politica ha un problema nel momento in cui riduce la partecipazione”.

Il rischio di defezioni è concreto: con la soglia al 3%, alcuni potrebbero guardare a un nuovo Terzo Polo insieme a Carlo Calenda, portando con sé figure come Pina Picierno e Graziano Delrio. Finora sono solo voci, ma la tensione è palpabile.